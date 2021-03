A más de un año del inicio de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, las vacunas para inmunizarse contra el virus son las mejores soluciones para frenar la tasa de contagiados y fallecidos. En este escenario, el Gobierno del Perú ha logrado conseguir hasta el momento más 1 000 000 de dosis de los laboratorios Sinopharm y Pfizer, con los que se inocula progresivamente al personal de primera línea y a los adultos mayores.

Sin embargo, la necesidad de las vacunas en todo el mundo ha provocado que la Organización Mundial de Comercio (OMC) realice una propuesta para que las farmacéuticas levanten sus patentes y así los países que tengan la capacidad de producir las dosis puedan hacerlo.

Ante esto, en el Congreso de la República se presentó el proyecto de ley n.° 7373/2020-CR, que propone “declarar de interés nacional y necesidad pública la producción y desarrollo de la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) por transferencia tecnológica”.

La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista de Frente Amplio Yván Quispe Apaza y fue firmada por otros parlamentarios de la misma bancada: Lenin Bazán, Carlos Fernández Chacón, Lenin Checco, Absalon Montoya y Rocío Silva Santiesteban.

En el documento señalan que esta propuesta tiene como finalidad gestionar la obtención de la vacuna contra la COVID-19 para la pronta aplicación e inmunización en la ciudadanía, y así garantizar el derecho a la salud y a la vida . Además, especifican que pretenden asegurar fines constitucionales como la dignidad humana, el principio de igualdad y el derecho a la salud.

También detallan que los gastos que demande la implementación de esta norma serían financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

¿Es viable?

En diálogo con la República, Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada, recordó la propuesta hecha por la OMC para que los laboratorios que producen vacunas levanten sus patentes.

“Esa propuesta tuvo fuerza. Alrededor de más de 100 países se adhirieron a esta propuesta de la OMC, pero desafortunadamente la frenaron muchos países europeos y Estados Unidos, pero no han avanzado mucho más. Si bien es cierto no han concluido esto, lo que se avisó ahora es que no es factible”, señaló.

En este sentido, explicó que lo que tendría que hacer Perú es adherirse a ese conjunto de naciones que están solicitando la fórmula para fabricar las dosis en su territorio, pero señaló que la situación “no va a cambiar mucho si lo países que han bloqueado esto no cambian su postura” .

Asimismo, enfatizó en que, en caso se logre conseguir que se levanten las patentes de las vacunas, nuestro país no cuenta con la tecnología ni los laboratorios adecuados para la fabricación de estas.

“ Desafortunadamente, acá no hay laboratorios de buenas practicas de manufactura que tengan la posibilidad de hacerlas . Acá se está hablando de una vacuna que implica que tenga ciertas características de calidad mínima y, desafortunadamente, el país no tiene esa infraestructura ni los recursos humanos”, explicó.

De este modo, indicó que no ve viable que se logre realizar las vacunas a corto plazo, pues el Gobierno tendría que invertir en el desarrollo de laboratorios y en los recursos humanos capacitados para su desarrollo.

“Si se quiere hacer eso, tendría que ser luego de invertir seriamente en desarrollar estos laboratorios. No lo veo muy factible a corto plazo. A mediano plazo, si se decide hacer una inversión notable para tener este tipo de laboratorios y formar recursos humanos especializados, sí se puede hacer”, aseveró.

“Hay que ponerse también en el escenario de que las farmacéuticas no van a ceder esas patentes a países que no tienen (la capacidad). El objetivo de la OMC es para aquellos países que sí tienen la capacidad ”, agregó.

Proyecto inejecutable

El constitucionalista César Delgado Guembes cuestionó el proyecto de ley al no ser ejecutable a un plazo breve, tal y como se plantea en el documento presentado por este grupo de congresistas, al señalar que se busca “la pronta aplicación e inmunización de la población” con la vacuna contra la COVID-19.

“Son tantos factores que uno desconoce (para la creación de una vacuna) que, si dejas en manos de un político que te diga ‘yo soluciono el problema con mi proyecto de ley para que se haga transferencia tecnológica y se acabó’, es como si se tratara de un ‘tingote’ con el que puedas matar a una mosca. No me parece muy serio”, enfatizó.

“ Sería un proyecto declarativo más, sería inejecutable. Habría muchos que votarían y aplaudirían lo que les están vendiendo, ese ese el problema . Tenemos en el Perú más de 35.000 leyes, de esas ¿cuántas necesitamos de verdad? Si llegamos de repente a 500 o 900 es mucho y el resto sobra. Pero la gente aplaude, entonces estamos en una política de circo”, sentenció.

