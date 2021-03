JNJ votará propuesta de destitución contra Adolfo Castillo, exjefe de la ONPE

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deliberan este miércoles la propuesta de destitución contra Adolfo Castillo Meza, exjefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) por irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez.

El lunes de esta semana, la defensa del exfuncionario Deflín Pino, sostuvo en una audiencia virtual de descargos que “imponer una destitución a quien no ocupa a un cargo en la ONPE es un imposible jurídico. Uds. no podrían destituir ni a Adolfo Castillo ni a Fernando Tuesta ni a Magdalena Chu, porque ninguno ocupa el cargo y no es jurídicamente posible”.

Sin embargo, de acuerdo con el informe final de la JNJ en el que se sugiere la destitución contra Castillo Meza, “la sustracción de la materia (archivo del proceso) no aplica”, pues “el 14 mayo de 2020 la JNJ aceptó la renuncia de Adolfo Castillo a la ONPE, pero en esta resolución también se mencionó la continuidad del proceso disciplinario” .

Cabe precisar que, aunque haya renunciado al cargo máximo en la ONPE, la responsabilidad funcional y de presuntas faltas graves cometidas por Adolfo Castillo persisten. De allí que en el informe no se acojan los argumentos de la defensa legal de Castillo, manteniéndose firme la propuesta de destituirlo.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 5969-2006/PA sirve de antecednente en la que la responsabilidad disciplinaria es independiente a la eventual renuncia de un funcionario.

Cargos contra Adolfo Castillo

Durante la ponencia de la integrante Imelda Tumialán, se enumeraron los hechos que constituyen faltas graves cometidas por parte de Adolfo Castillo.

“El hecho de que el investigado haya renunciado al cargo de jefe de la ONPE y dicha renuncia haya sido aceptada no lo exime de la responsabilidad funcional en la que hubiera incurrido durante el lapso de su gestión como funcionario público, por lo cual sus cuestionamientos resultan infundados”, sostuvo Tumialán.

Por otra parte, se enfatizó en que “Adolfo Castillo no efectuó el seguimiento de supervisión y control oportuna del tramite de procedimiento de verificación de las firmas de los adherentes presentada por Podemos Perú a cargo de los funcionarios subordinados a su jefatura en la estructura orgánica de la ONPE”.

Asimismo, el Pleno de la JNJ evaluará para la votación contra Castillo Meza la confesión sincera que brindó este a la fiscal Sandra Castro en 2020 sobre la designación de personal de confianza (como Fernando Obregón, Larua Silva, entre otros) en la ONPE para beneficiar al partido de José Luna Gálvez.

“Se desprende de su declaracion que el personal de confianza y funcionarios designados por su persona tenían roles especificos de favorecimiento a Podemos Perú” , sostuvo la ponente.

Otro cargo que se imputa en el proceso disciplinario es que se haya permitido el ingreso de un segundo conjunto de planillones a la ONPE mediante la visita de un personero legal del partido Podemos (Luis Navarrete) fuera de horario laboral.

“La subsanacion a traves de su personero legal no debió contar con apoyo de funcionarios de la ONPE porque se agilizaron tramites para que en un solo dia se lograra su objetivo ilegal”, subrayó en la ponencia Imelda Tumialán.

En las próximas horas la JNJ deberá decidir en votación de sus miembros si procede o no la destitución de Adolfo Castillo puesto que su renuncia a la ONPE no altera la continuación del proceso disciplinario.

