AAR sobre las elecciones 2021: “Un vacilón la campaña”

A solo 17 días de las elecciones 2021, el voto indeciso (no ha pensado o no sabe), según la última encuesta de Datum, representa el 70%. Augusto Álvarez Rodrich precisó que en estas semanas los aspirantes al sillón presidencial intentarán asegurar al electorado y acaparar la atención de los que aún no han elegido candidato.

Agregó que la intención de voto de los postulantes sigue siendo baja, en comparación a comicios pasados, donde el primer lugar a estas alturas de la contienda electoral superaba el 30%, mientras que ahora Yonhy Lescano, quien lidera las elecciones generales, solo cuenta con un 14%.

Por otro lado, AAR se refirió a las inusuales propuestas y acciones electorales. Por ejemplo, Yonhy Lescano, de Acción Popular, se ha comprometido a pedir a Chile la devolución del monitor Huáscar.

“Es una propuesta un poco alocada, aunque usted no lo crea. Dudo mucho que con ese tipo de iniciativas logre captar votos en el sur del país porque no engancha con ninguna de las prioridades que tiene el Perú”, comentó.

El periodista sostuvo que otros candidatos han preferido utilizar las redes sociales como, por ejemplo, Hernando de Soto, de Avanza País, quien se ha mostrado junto a Melcochita y, además, ha publicado varios videos en TikTok.

Otra postulante que ha utilizado esta plataforma es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien muestra su rutina durante la campaña electoral. Por último, César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), se sumó al Claro que yes, la nueva tendencia de las redes sociales, donde promete dar un bono de S/ 600 por un año a los más afectados por la pandemia de la COVID-19.

“Un vacilón la campaña. Piénselo bien porque el presidente que venga tiene que durar cinco años y no como este lustro que hemos tenido cuatro presidentes”, concluyó.

