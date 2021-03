La titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reiteró que tanto ella como el presidente de la República, Francisco Sagasti, desconocían que la excanciller Elizabeth Astete se había inmunizado de manera irregular contra el coronavirus (COVID-19).

Fue durante la supervisión del autovacunatorio del Estadio Monumental, en Ate, donde la primera ministra aseguró nuevamente que se enteró de la vacunación de Astete cuando esta emitió su carta de renuncia el pasado 14 de febrero.

“El presidente Francisco Sagasti ha dejado en claro que tanto él como yo nos enteramos de la inoculación irregular de la señora Astete el día 14 de febrero , fecha en la que ella presentó su renuncia e hizo públicas sus razones a través de las redes sociales”, declaró a la prensa.

Durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el último lunes, Astete admitió haberse reunido con Bermúdez el pasado 11 de febrero para aclarar algunos puntos sobre su vacunación irregular con las dosis de Sinopharm. Además, insistió que tuvo “la anuencia” del jefe de Estado.

Asimismo, al ser consultada por no haber indicado en su carta de renuncia que Sagasti tenía conocimiento de que ella se había inmunizado. Afirmó que no lo mencionó antes “porque no quería generar problemas a la gobernabilidad del país”.

“Ya el presidente ha dejado muy en claro que él no tenía ninguna información como para autorizar o no ningún tipo de inoculación . Ayer, la ministra de Defensa (Nuria Esparch) recordó públicamente que, en algún momento ella misma preguntó en el Consejo de Ministros ante preguntas de periodistas ‘¿cuándo se van a vacunar los ministros?’, el presidente dijo enfáticamente ‘se van a vacunar cuando les toque’ y así será”, agregó Bermúdez.

En efecto, Sparch rechazó las declaraciones de Astete realizadas ante la Subcomisión y contó que a comienzos de enero, antes que llegue el primer lote de vacunas de Sinopharm, le preguntaron si los ministros se vacunarían, por lo que ella misma hizo la consulta a Francisco Sagasti, quien le respondió: “Cuando les toque”.

