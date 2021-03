La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, rechazó las declaraciones que dio la excanciller Elizabeth Astete en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, en donde reiteró que el presidente Francisco Sagasti sabía de su inmunización irregular y que, incluso, la primera ministra tenía conocimiento del tema.

“Yo, como presidenta del Consejo de Ministros, me reúno con los ministros cotidianamente. En esa semana, me he reunido con la señora Astete el 11, el 12, el 13 y el 14. Y casi todas las reuniones han sido públicas. El 13 estuve con ella en el aeropuerto recibiendo el segundo lote de vacunas de Sinopharm; el 12, en una reunión de trabajo; el 11 también en una reunión de trabajo; y el 14 fue el día en que la señora renunció. Y estuvimos juntos la señora, el presidente de la República y yo”, expresó Bermúdez frente a la prensa.

“ Ese ha sido el momento en que ella nos informó que se había inoculado irregularmente y presentó su renuncia . Se la aceptamos inmediatamente. Al día siguiente, teníamos al canciller (Allan) Wagner juramentando”, agregó.

La titular de la PCM aseguró que “ estos hechos acreditan que no le hemos pedido que se quede . ¿Cómo se lo podíamos pediR si en ese momento, ustedes recordarán, el 14 de febrero, estalló el escándalo?”.

La jefa del gabinete ministerial también negó que le haya solicitado a la exministra de Relaciones Exteriores que no involucre al mandatario.

“No le dije ni eso ni otra cosa. Simplemente estaba absolutamente sorprendida con lo que nos contaba. Ella fue bien franca y nos entregó una carta diciendo que esta era su verdad, que horas después publicó en las redes. Así que todos pueden tener acceso a su verdad”, concluyó.

La primera ministra dio estas declaraciones luego de supervisar el proceso de vacunación contra la COVID-19 en adultos mayores de 80 años, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Previamente, estuvo en el autovacunatorio del Estadio Monumental, en Ate.

La versión de Astete

En la sesión virtual del lunes 22 de marzo de la SAC, la excanciller Elizabeth Astete se mantuvo firme en su versión de que el presidente sabía de su vacunación irregular.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, declaró.

Aseveró, además, que el jefe de estado le solicitó que se quede como ministra de Relaciones Exteriores. “La verdad es que me quedé muy sorprendida con las declaraciones del presidente, tanto el 14 como el 15 (de febrero), porque dos horas antes, en su casa, él me había pedido que continuara, me había dicho que no quería prescindir de mi trabajo”, sostuvo.

De igual forma, Astete contó que se reunió el 11 de febrero con la primera ministra: “Me convoca a su despacho y me preguntó, de entrada, si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación. Le dije de manera enfática que yo le había avisado antes”.

“Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente. Yo le contesto que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al Gobierno actual”, añadió.

