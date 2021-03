Pérez sobre caso Vizcarra: “Recusación no está en el fuero parlamentario”

El congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), afirmó que la figura de recusación no está contemplada en el fuero parlamentario, luego de que el expresidente Martín Vizcarra reclamara un adelanto de opinión del legislador Jim Ali Mamani en el caso de la vacunación irregular de funcionarios, conocido como Vacunagate.

“ La figura de la recusación no está contemplada en el fuero parlamentario. Esta es una comisión política que está sujeta al ámbito del fuero del Congreso de la República. Aquí no estamos ante un juez, no estamos ante un fiscal”, resaltó el congresista de Acción Popular para RPP.

Sobre el pedido de inhibición del legislador Jim Ali Mamani que realizó Martín Vizcarra el pasado sábado, el presidente de la SAC indicó que es probable que se tenga una respuesta el próximo martes 23 de marzo.

“ Vamos a dar respuesta seguramente mañana. Estamos trabajando conjuntamente con el equipo técnico porque los escritos del señor Vizcarra tienen la particularidad de ingresar a primeras horas del día y tenemos que revisar y atender conforme sea pertinente”, señaló.

Pérez Ochoa agregó que analizarán los argumentos del ahora postulante al Congreso por Somos Perú para poder emitir un juicio.

“Vamos a analizar los argumentos y los sustentos que ofrece el señor Vizcarra y su defensa técnica para poder pronunciarnos al respecto”, finalizó.

Martín Vizcarra pidió inhibición de congresista Mamani por adelantar opinión

El exmandatario Martín Vizcarra solicitó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, Carlos Pérez Ochoa, que el legislador Jim Ali Mamani sea inhibido o retirado de la delegación que ve la denuncia en su contra por haber adelantado opinión.

El candidato al Congreso por Somos Perú cuestionó la objetividad del proceso debido a que Mamani Barriga fue uno de los legisladores que presentaron las demandas impuestas por el caso Vacunagate.

