AAR: “RLA no es solo un peligro para la presidencia, también para el Congreso”

La nueva encuesta de intención de voto en las elecciones 2021 publicada por el diario Gestión posiciona a Yonhy Lescano en primer lugar con 14%. Seguido de Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori en un triple empate (7%).

Augusto Álvarez Rodrich advirtió que el sondeo realizado por Datum no ha medido el impacto del debate presidencial organizado por América TV y Canal N este último domingo.

“Parece que López Aliaga va a tener problemas en la medida de que se conoce más de él y de que es un verdadero peligro para el país y la libertad de expresión (...) Representa la ultraderecha mercantilista, fascista y antidemocrática”, comentó.

El periodista señaló que la conformación de la lista parlamentaria de Renovación Popular es un escándalo, ya que informes periodísticos han revelado que diversos candidatos que aspiran una curul no conocen la región a la que representarían.

“Porky no es solo un peligro para la presidencia, sino también para el Congreso de la República”, agregó.

AAR también se refirió al video del aspirante al sillón presidencial, quien calificó como una “bajeza” la portada del diario El Comercio donde se daba a conocer sobre las candidaturas improvisadas al Parlamento de Renovación Popular.

Durante el material audiovisual, López Aliaga alegó que combatirá “toda mermelada” y exhortó al medio de comunicación a publicar la encuesta que lo pone en primer lugar de intención de voto.

“Porky dice que quiere que le pongan una encuesta bamba, trucha, que él manda a hacer y que paga para salir primero. Es evidente que López Aliaga es una amenaza total para la libertad de expresión. Le quiero decir a este sinvergüenza que vea con quién se mete porque yo sé cosas de él”, alegó.

Por otro lado, lamentó las declaraciones de Verónika Mendoza, quien ha asegurado que es necesario que el Estado ponga límites a los medios de comunicación ante la desinformación en torno a la pandemia.

“Tiene un grave error la señora Mendoza, pero no es nada comparado a lo que quiere el señor Porky. No vote por Porky, no vote por López Aliaga”, instó.

