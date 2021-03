Ugarte sobre vacunación de Astete: No tuvo el aval del presidente Sagasti

Luego de que la excaciller Elizabeth Astete afirmara que se vacunó contra la COVID-19 con “anuencia del presidente Sagasti”, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, expresó que dichas declaraciones están apartadas de la realidad.

“ Queda claro que estas han sido decisiones individuales y que en ningún momento han tenido el aval del señor presidente de la República . Creemos que esto que está en proceso de investigación en el Congreso, la Fiscalía, va a terminar de precisar las responsabilidades y las sanciones administrativas o judiciales”, dijo en diálogo con la prensa.

Ello, debido a que, según manifestó, la versión de Astete Rodríguez se sostenía en que tenía de testigo a la exministra Pilar Mazzetti. Sin embargo, esta última aseguró no recordar que Francisco Sagasti haya asentido a la comunicación.

“El señor presidente de la República ha dicho que eso nunca sucedió, pero no solo lo ha dicho el presidente, sino, hasta donde he escuchado las declaraciones de la exministra Pilar Mazzetti, ella ha dicho que no puede confirmar eso que afirmó la exministra Astete. Ella había puesto de testigo a la doctora Mazzetti, quien ha dicho que no puede confirmar esto ”, manifestó Ugarte Ubillús.

Fue en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de este lunes 22 que ambas exfuncionarias del Gobierno brindaron sus descargos en el marco del caso Vacunagate.

Tanto Mazzetti como Astete fueron denunciadas por haber sido inoculadas irregularmente con parte de las 2.000 dosis que donó el laboratorio chino Sinopharm para el estudio clínico de la vacuna que se realiza en el país.

Reprogramación de dosis de Sinopharm

Por otro lado, en cuanto a la reprogramación de la aplicación de las dosis de Sinopharm, aseguró que se debe a que la farmacéutica debe buscar la prórroga del permiso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

El ministro de Salud detalló que el país tiene convenios con otros laboratorios que garantizarán 48 millones de dosis para inmunizar a 24 millones de adultos.

“20 millones suscritos con Pfizer y que están en proceso de entrega, y va a continuar en los próximos meses; 14 millones AstraZeneca; 13 millones 200 mil es Covax Facility; y 1 millón que es Sinopharm, que ya llegó”, detalló.

Además, Ugarte reiteró que el Gobierno del Perú se encuentra en conversaciones con otras compañías a fin de pactar la adquisición de más lotes de vacunas.

“Están en proceso también acuerdos como Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik V; Johnson & Johnson, que también está en negociaciones; Moderna, Coreback y Sinovack. Por lo tanto, tenemos varias alternativa adicionales a los 48 millones. Es por eso que estamos seguros de que se va a poder vacunar a todo el país ”, apuntó.

