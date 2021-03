La ministra de Defensa, Nuria Esparch, y el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informan sobre los resultados de las medidas tomadas contra la COVID-19 y las nuevas acciones para controlar la pandemia.

En Vivo: PCM informa nuevas acciones para luchar contra la COVID-19 17:10 Nuria Esparch: Jueves 25 inicia el pago del bono 600 a provincias en nivel extremo La ministra de Defensa, Nuria Esparch, resaltó que el próximo jueves 25 de marzo se iniciará el pago del bono 600 a 940,000 hogares de las 14 provincias declaradas en nivel extremo. Además, confirmo que a la fecha hay 2 millones 42, 618 hogares que ya cobraron el bono. 17:08 Nuria Esparch: Casi medio millón de personas vacunadas La ministra de Defensa, Nuria Esparch, afirmó que hasta el día de hoy "nos acercamos al medio millón de personas vacunadas. Tenemos registradas a esta hora del día de hoy 485,886 personas a nivel nacional, tanto del sector salud, como personal de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y adultos mayores".

Nota previa

Ministros de Estado ofrecerán esta tarde una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas que tomará el Gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus. También brindarán un balance de la situación actual que vive el país. La cita es a las 5.00 p. m.

Uno de los temas que se tocará es el proceso de vacunación de los adultos mayores . Especialmente, la presidencia del Consejo de Ministros podría anunciar en qué distritos continuará la inmunización de las personas mayores de 80 años.

También podrían comentar sobre la reunión de Consejo de Estado que lideró este lunes el presidente Francisco Sagasti, en la que estuvieron presentes la primera ministra Violeta Bermúdez y las máximas autoridades del Congreso, Mirtha Vásquez; del Poder Judicial, Elvia Barrios; y de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello.

Se contó, además, con la presencia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el contralor, Nelson Shack; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el ministro de Salud, Óscar Ugarte; y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Respuesta a excanciller

También es posible que los ministros se pronuncien formalmente por las recientes declaraciones de la excanciller Elizabeth Astete, quien en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso reveló que la primera ministra Violeta Bermúdez también sabía de su vacunación irregular.

“Yo había tenido una reunión el día 11 de febrero con la presidenta del Consejo de Ministros, que me convoca a su despacho y en la que me preguntó, de entrada, si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación. Le dije de manera enfática que yo le había avisado antes”, contó.

Y, a renglón seguido, añadió: “Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente. Yo le contesto que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al Gobierno actual”.

De igual modo, la extitular de Relaciones Exteriores reiteró que el presidente Sagasti dio su “anuencia” para que ella se inmunizara con las dosis extras del ensayo clínico de Sinopharm.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.