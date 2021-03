La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, reveló que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también sabía de su vacunación. Lo hizo durante su partipación en la sesión virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.

La excanciller fue consultada por no haber indicado en su carta de renuncia que el presidente Francisco Sagasti tenía conocimiento de que ella se había inmunizado. Aseguró que no lo mencionó “porque no quería generar problemas a la gobernabilidad del país”.

“Yo había tenido una reunión el día 11 de febrero con la presidenta del Consejo de Ministros que me convoca a su despacho y en la que me preguntó, de entrada, si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación . Le dije de manera enfática que yo le había avisado antes”, expresó

“Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente . Yo le contesto que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al Gobierno actual. Esas fueron las razones por las cuales solamente he respondido toda la información cuando se me ha requerido a través de los canales oficiales correspondientes y no he aceptado ninguna entrevista”, añadió.

Reitera que mandatario sabía de su inmunización

En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la excanciller también reiteró su versión acerca de que el presidente Sagasti tenía conocimiento de su inoculación irregular.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, declaró.

Además, Astete lamentó “profundamente” haber recibido la primera dosis del producto de Sinopharm y no haber analizado las consecuencias de su decisión.

“Al tomar conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de irregularidades en el proceso administrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumí mi responsabilidad política y presenté mi renuncia al cargo de canciller”, comentó.

