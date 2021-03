El candidato de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sostuvo que los cinco candidatos (Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, Yonhy Lescano, George Forsyth y Daniel Urresti) que se presentaron en un debate el último domingo “no están preparados para ser presidentes”.

Seguidamente, consideró que a diferencia de los demás postulantes, el único candidato que fue congresista tres veces fue Yonhy Lescano, con quien, aseguró, si se puede comparar.

“ Me voy a comparar solamente con Lescano . Yonhy Lescano no ha sido alcalde, yo he sido alcalde. Lescano no ha sido gobernador, yo he sido gobernador. Lescano no es empresario, yo soy empresario y como empresario yo doy 10.000 puestos de trabajo, como empresario pago mis impuestos”, manifestó Acuña tras una reunión con dirigentes juveniles en El Agustino.

Asimismo, resaltó que el aspirante a la Presidencia de Acción Popular tampoco es dueño de un equipo de fútbol profesional como si lo es él, y que tampoco fundó un partido político como lo hizo con APP.

“ Lescano no tiene equipo de futbol, yo tengo equipo de futbol. Lescano no ha fundado partido político, yo he fundado partido político . Lescano no ha fundado tres universidades. Lescano no ayuda a jóvenes, yo ayudo a 150.000 jóvenes para que sean profesionales”, señaló.

De igual manera, recalcó que le fue bien como académico, empresario, y político, por lo que “hay mucha diferencia” con Yonhy Lescano, quien figura en el primer lugar con 13,9% en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“A mí me fue bien como académico, como empresario, y como político. Hay mucha diferencia y eso que me estoy comparando con el que supuestamente encabeza las encuestas y no con todos los demás”, aseveró.

Acuña confía en pasar a la segunda vuelta

Por otro lado, Acuña Peralta volvió a mostrar su confianza de pasar a una segunda vuelta electoral en estas Elecciones Generales 2021.

El empresario y exalcalde de Trujillo dijo que existe, aproximadamente, un 50% de peruanos que no saben por quién votar y que, probablemente, decidirán en la cola de su local de votación.

Del mismo modo, aseguró que el lunes 29 de marzo, día establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expondrá sus propuestas, demostrando a los peruanos que “es la mejor opción”.

“(Los electores elegirán) de acuerdo al debate, cuando escuchen a los 18 candidatos y cuando alguien aparezca con propuestas concretas. Los peruanos no quieren floro. Mucho han floreado al Perú. Ese día yo voy a dar respuestas concretas y creo que los peruanos van a ver quién es la mejor opción”, agregó.

Finalmente, volvió a referirse a su iniciativa de ayudar a 5 millones de peruanos a pagar sus deudas con los bancos comerciales. Antes, había aclarado que esta iniciativa no es comprar las mismas, sino refinanciarlas pagando intereses altos y así apoyar al pequeño empresario.

“La gente no tiene como pagar su agua, y su luz. Se van al banco y piden su plata con tarjeta de crédito. Hoy pagan la luz y el agua endeudándose, entonces anunciamos que nuestro Gobierno gestionará el Banco de la Nación para comprar las deudas de 5 millones de peruanos. Argumentos sobran”, precisó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.