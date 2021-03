Bermúdez contradice a Astete: “No nos informó de su vacunación irregular”

A través de sus redes sociales, la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó la afirmación de la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, quien señaló que había avisado al primer mandatario, Francisco Sagasti, sobre su vacunación irregular y que la primera ministra le sugirió “no involucrar al presidente”.

“Niego la afirmación de la exministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia”, refutó Bermúdez.

Durante su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Astete admitió haberse reunido con Bermúdez el pasado 11 de febrero para aclarar algunos puntos sobre su vacunación irregular con las dosis de la farmacéutica china, Sinopharm.

La exministra Astete le aseguró entonces que el presidente de la República, Francisco Sagasti, tenía conocimiento de la situación.

“Le dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de mi vacunación ”, confesó la excanciller.

Ante ello, según declaraciones de Astete, la primera ministra le sugirió no involucrar al primer mandatario. La exministra agregó que no pretendía hacer daño.

“Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente . Le contesté que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al gobierno actual”, finalizó.

