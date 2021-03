El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, se refirió este lunes 22 a las declaraciones de la excanciller Elizabeth Astete en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien aseguró que la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, tenía conocimiento de su vacunación irregular.

“Creo que ya hubo un pronunciamiento de la presidenta del Consejo de Ministros (Violeta Bermúdez) en ese caso particular. Puedo hablar por mis colegas que estamos sorprendidos e indignados por este tipo de declaraciones . (...) El presidente Francisco Sagasti, en la comunicación que envió a la Subcomisión el día de ayer, ya había manifestado que no conocía de este hecho”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

En efecto, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones, Astete admitió haberse reunido con Bermúdez el pasado 11 de febrero para aclarar algunos puntos sobre su vacunación irregular con las dosis de la farmacéutica china Sinopharm.

“Está claramente establecido que ninguno (Francisco Sagasti y Violeta Bermúdez) conocía esta vacunación irregular de la excanciller Astete”, recalcó Neyra.

Cabe mencionar que Elizabeth Astete fue consultada por no haber indicado en su carta de renuncia que el presidente Francisco Sagasti tenía conocimiento de que ella se había inmunizado. Afirmó que no lo mencionó “porque no quería generar problemas a la gobernabilidad del país”.

“A mi particularmente, así como también lo dijo en su momento el embajador Allan Wagner, siendo miembro del servicio diplomático, nos llama la atención y nos preocupa que ponga en entredicho la tarea de la Cancillería”, opinó el ministro de Cultura.

Por u parte, la exministra de Relaciones Exteriores reiteró su versión acerca de que Sagasti conocía de su inoculación irregular contra la COVID-19, aunque agregó que inicialmente “no tenía conocimiento de que se trataba de un procedimiento irregular”.

“Al tomar conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de irregularidades en el proceso administrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumí mi responsabilidad política y presenté mi renuncia al cargo de canciller”, detalló Astete ante la Subcomisión.

Al respecto, Neyra resaltó que todo el gabinete ministerial está enfocado en conseguir más vacunas con la finalidad de “satisfacer la mayor necesidad de vacunación y poder vacunar a la gran mayoría de todos los peruanos”.

“Solo podemos dar fe del trabajo permanente, profesional, dedicado, y con ética que lleva a cabo, con total veracidad, el presidente Sagasti y en el cual todos estamos comprometidos”, añadió.

