Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Obstrucción

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, manifestó que existen dos razones que sustentan el peligro procesal en el caso de Martín Vizcarra: la primera por obstruir eventualmente la investigación y la segunda por la posibilidad de que el expresidente pueda salir del país.

“ Hay evidencia de obstrucción y de peligro de fuga que el señor Germán Juárez Atoche va a sustentar en la audiencia correspondiente. El señor Vizcarra es un político en actividad. Ya declaró enfáticamente que es un perseguido político, haciendo alusión al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Qué esperamos? ¿Que tal vez luego pida un asilo político a Bolivia? Él busca generar una corriente de opinión en ese sentido, por eso estamos solicitando todas las medidas necesarias”, declaró a Punto Final.

Reiteró que el exmandatario ha buscado interferir con el caso Club de la Construcción, así como con otros por los que se le investiga. “El señor Martín Vizcarra, en su permanente conducta de mentira y alusiones incorrectas, como la que hace al Ministerio Público, ha tratado de obstruir no solo la investigación nuestra, sino otras que tiene en curso “, comentó.

Durante la audiencia de prisión preventiva de 18 meses, la jueza María Álvarez Camacho resolvió no aprobar la petición del Ministerio Público y le impuso comparecencia con restricciones.

Plata como cancha

Frase de la semana de César Acuña. Foto: composición/La República

Tras la publicación del libro Plata como cancha, del periodista Christopher Acosta, César Acuña aseguró que dicha frase está registrada a su nombre en Indecopi. Por ese motivo, denunció a la editorial Penguin Random House por haberla usado para el titular del texto.

“ La denuncia es a la editorial, no al periodista, porque la frase ‘Plata como cancha’ la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años”, aseveró en diálogo con RPP.

No obstante, en el documento se lee que la denuncia está dirigida contra Penguin Random House y contra Acosta. Pese a esto, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso reiteró que solo está reclamando su derecho a la editorial “porque ha utilizado la frase que está registrada a nombre de César Acuña”.

“No me opongo a lo que ha escrito Christopher Acosta, yo me opongo a la utilización de la marca“, agregó.

Enfrentados

Frase de la semana de Francisco Sagasti. Foto: composición/La República

Continúan los enfrentamientos. Respecto a las iniciativas del Legislativo recientemente aprobadas por el Parlamento, como la de topes de interés, el presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó que se trata de “una situación muy inusual”.

“ El Congreso ha perdido un poco los frenos . Es como un carro sin frenos que está yendo muy rápido, no se sabe en qué dirección. En los últimos meses, quizá la campaña electoral, el tema de la pandemia o el hecho de que en tres semanas van a ser reemplazados por otros 130 congresistas está provocando una suerte de ansiedad, tratando de sacar medidas atropelladas”, señaló a TV Perú.

Además, cuestionó el planteamiento para expropiar plantas de oxígeno medicinal, mismo que finalmente fue rechazado en la sesión plenaria del último jueves 18.

“Esta medida que se planteó de nacionalizar todo el oxígeno peruano de un día para otro. Los portavoces exonerándolo de pasos de comisiones. Yo he sido portavoz de un partido y nunca he visto a la Junta de Portavoces saltarse todas las vallas en una ley tan importante. Habría que invocar a los congresistas a mantener la calma”, criticó.

Poder

Frase de la semana de George Forsyth. Foto: composición/La República

El postulante presidencial George Forsyth, de Victoria Nacional, sostuvo que su contendor político Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, miente a la población al señalar que hizo alianza con reservistas del Ejército.

“Esos no son reservistas del Ejército, es un grupo de etnocaceristas de Antauro Humala, eso queda clarísimo. (...) Refleja que él (López Aliaga), que siempre ha estado en el poder o de alguna forma ha enriquecido sus empresas por el Estado, puede decir y hacer cualquier cosa con tal de llegar , ya la desesperación de mentirle a la población”, expresó a la prensa el último sábado.

Muertes

Frase de la semana de Julio Guzmán. Foto: composición/La República

El candidato presidencial y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que, si Francisco Sagasti no asumía el cargo de mandatario y Manuel Merino, congresista de Acción Popular, se quedaba en el poder, más peruanos habrían muerto debido a la pandemia de la COVID-19.

“Yo estoy seguro que más peruanos hubieran muerto si el señor Merino fuera presidente el día de hoy. No tendríamos ni una sola vacuna por el simple hecho de que la comunidad internacional no reconocía su Gobierno. Hoy no tendríamos medio millón de peruanos vacunados. Hoy las redes sociales están llenas de anuncios de tener a sus padres y abuelos ya vacunados. Eso es un gran logro”, argumentó.

También dijo que gracias al Gobierno de transición hay estabilidad en el país. “Ha traído un poco de calma a la gente, al margen de los problemas que se han presentado”, apuntó.

Improvisado

Frase de la semana de Daniel Urresti. Foto: composición/La República

Arremete. Propio de su estilo, Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú, se refirió en contra de su contendor Yonhy Lescano, a quien calificó de “sinvergüenza” e “inmoral”.

El también congresista de la República se pronunció ante la prensa y generó aglomeración con sus simpatizantes sin usar la mascarilla correspondiente a pesar de estar en medio de la segunda ola del nuevo coronavirus.

“Yonhy Lescano es un sinvergüenza, un inmoral. Quiere gobernar al Perú de manera improvisada, como lo ha hecho en el Congreso, todo improvisadamente. Él ha venido hurgando en las medidas de nuestro plan de gobierno”, afirmó.

