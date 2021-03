El candidato presidencial y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que si Francisco Sagasti no asumía el cargo de mandatario y Manuel Merino, congresista de Acción Popular, se quedaba en el poder, más peruanos habrían muerto debido a la pandemia de la COVID-19.

Tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Martín Vizcarra, Merino se convirtió en presidente, pero las masivas protestas en todo el Perú provocaron que renunciara a los seis días de jurar al cargo.

La persona que aceptó el mandato fue Sagasti, quien renunció a su candidatura a la vicepresidencia con el Partido Morado, la única bancada en la que todos sus miembros se opusieron a la vacancia.

“Hemos cumplido nuestra palabra. ¿Y eso ha significado pasivos contra nosotros? Sí, hay que reconocerlo. ¿Que estamos arrepentidos de haberlo hecho (que Sagasti asuma la presidencia)? No, porque era lo correcto en ese momento ”, declaró Guzmán en Canal N.

“Yo estoy seguro que más peruanos hubieran muerto si el señor Merino fuera presidente el día de hoy. No tendríamos ni una sola vacuna por el simple hecho de que la comunidad internacional no reconocía su Gobierno. Hoy no tendríamos medio millón de peruanos vacunados. Hoy las redes sociales están llenas de anuncios de tener a sus padres, abuelos ya vacunados. Eso es un gran logro”, prolongó.

También dijo que gracias al “Gobierno de transición” hay estabilidad en el país. “Ha traído un poco de calma a la gente, al margen de los problemas que se han presentado”, expresó.

“Sí hay que reconocer primero que el presidente Sagasti es una persona limpia, honesta, preparada y es una persona que al día de hoy ha logrado que los peruanos tengamos esperanzas de que todos podamos ser vacunados por los esfuerzos que se están haciendo”, agregó.

¿Apoyará su bancada a quien salga electo?

Guzmán, de igual forma, señaló que espera remontar, pues las últimas encuestas lo ubican alejado de los primeros puestos y que, de no conseguir el sillón presidencial, será un buen perdedor y saludará al ganador.

Ante la pregunta de si su bancada, de obtener escaños en el Congreso, apoyaría al Gobierno que salga electo, Guzmán afirmó que va a secundar todo lo que sea positivo para el país.

“Lo que el Partido Morado hace es: todo lo que sea bueno para el Perú, de donde venga, de cualquier partido, lo apoyamos y todo lo que consideramos malo, no lo apoyamos”, comentó.

Julio Guzmán se prepara para el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se desarrollará el miércoles 31 de marzo (en el tercer día del evento) y en el que tendrá un cara a cara con Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

