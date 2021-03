Muñoz sobre caso Vizcarra: No significa que no exista responsabilidad

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se manifestó sobre la decisión del Poder Judicial tomó de rechazar el último jueves la prisión preventiva contra el expresidente de la República Martín Vizcarra tras confirmar que no existen considerables elementos de convicción de sospecha grave acerca de su supuesta vinculación con los actos ilícitos en el caso Club de la Construcción.

“Según lo que pudimos ver, no se habrían justificado los elementos para el dictado de una prisión preventiva, sobre todo en el aspecto del arraigo, no se pone en duda eso . Eso sería lo que habría motivado a la jueza a decir que no hay mérito para la prisión preventiva”, sostuvo Muñoz a la prensa tras inaugurar una obra en el Cercado de Lima.

En esa línea, el burgomaestre precisó que pese a esta resolución del PJ, no significa que no haya responsabilidad por parte del exmandatario y destacó que aún deben seguir las investigaciones por las evidencias que hay.

“ Pero eso no significa que en el tema de fondo no exista una responsabilidad y creo que hay un tema muy profundo por analizar, porque según se ha mencionado, hay evidencias muy profundas. Pero eso será dilucidado por el Poder Judicial en su momento y oportunamente habrá que ver cuál es la decisión”, aseveró.

El último 18 de marzo, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, declaró infundado el pedido fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Juárez había solicitado la medida restrictiva en contra de actual candidato al Congreso por Somos Perú por el plazo de 18 meses, al imputarle delitos de asociación ilícita y otros por las indagaciones del caso Club de la Construcción.

Vizcarra declarará sobre caso Cisneros

Vizcarra Cornejo fue citado por la Fiscalía de la Nación para que este viernes 19 de marzo dé su testimonio por el caso de Richard Cisneros, conocido también como Richard Swing.

La convocatoria al exgobernante se da luego de que pidió la reprogramación de su cita del último 10 de marzo, en la que también esperaban que brinde su declaración por las presuntas contrataciones irregulares al cantante en el Ministerio de Cultura.

