Salaverry sobre caso Vizcarra: “Hay que respetar cualquiera sea la decisión”

Ante la audiencia de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra —actual postulante al Congreso por Somos Perú—, el excongresista Daniel Salaverry manifestó que acatarán la resolución del Poder Judicial.

“Siempre he dicho, y no solo en este caso, que respeto las decisiones del Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay que respetar cualquiera sea la decisión . Estamos en un estado de derecho. Mientras que el Poder Judicial no diga lo contrario, ¿por qué no puedo creerle?”, declaró a la prensa.

Este jueves 18 de marzo, a las 5.30 p. m., la jueza María Álvarez Camacho manifestará la decisión del PJ respecto al pedido de prisión preventiva de 18 meses presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche.

El expresidente es acusado de presuntamente haber recibido más de 2 millones de soles en coimas para adjudicar obras cuando era gobernador regional de Moquegua.

“Hay un empate técnico entre todos”

Al ser consultado por su baja intención de voto en las encuestas, el candidato presidencial de Somos Perú afirmó que todos los postulantes tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta.

“Prácticamente hay un empate técnico entre todos, encuestas que dicen que Somos Perú va primero con 8 puntos, empatado con otro partido, y nos quieren hacer creer que el 80% de los que van a votar van a cruzar su voto”, sostuvo.

Comentó que, por lo visto en los últimos sondeos, le da la impresión de que la ciudadanía recién empezará a tomar en cuenta los planteamientos de los candidatos para definir su voto.

“Lo que siento es que la gente recién en este último mes está tomando atención a este proceso electoral y está evaluando las propuestas de cada candidato. Recién en estas tres semanas se van a definir las cosas”, deslizó.

Por ello, Salaverry Villa indicó que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitirá que la población conozca su programa.

“Importante la oportunidad que nos va a dar el JNE de decirle al país cuáles son nuestras propuestas en estos cuatro temas: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, educación, pandemia. Espero que sea un debate alterado, donde primen las propuestas e ideas”, agregó.

Actuación ante el paro de transporte

En cuanto al paro de transporte, Daniel Salaverry expresó que él hubiera actuado de forma distinta y rápida, mediante la creación de un “fondo de compensación” para este tipo de situaciones.

“La subida del precio del dólar lleva consigo el incremento del costo del combustible. No hay un fondo de compensación que tenga el Estado para evitar estos picos de incremento en el precio. Ahí se tiene que aprobar un subsidio temporal hasta que logremos la estabilidad económica y que los transportistas no sean los perjudicados”, refirió.

Además, sobre los otros pedidos del gremio de transportistas, aseguró que se deben tomar en cuenta opiniones de expertos. “El tema del Impuesto Selectivo al Consumo, que están pidiendo también que se les devuelta, esa decisión no la tienen que tomar los políticos, sino los especialistas en el tema, economistas, expertos del sector transporte, para tomar medidas concretas”, apuntó el candidato presidencial de Somos Perú.

