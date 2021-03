Pedro Chávarry pidió a la JNJ reconsiderar destitución en su contra

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry presentó este jueves por la mañana un recurso de reconsideración contra su destitución dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en febrero último por faltas “muy graves”.

El Pleno de la JNJ oyó, en este sentido, su postura así como la de su defensa legal para que se revoque la orden de destitución así como de cancelación del título de fiscal supremo.

“Esa medida extrema es injusta, es ilegal, lo cual sostengo con íntima convicción. He tenido una limpia carrera judicial y fiscal durante 43 años. Pongo a Dios como testigo de que no he incurrido emn las conductas indebidas que se me han imputado como faltas graves”, señaló Chávarry en la sesión virtual.

A ello, su defensa, el abogado Julio Rodríguez, manifestó que había identificado 7 agravios en la resolución que terminó el proceso disciplinario concluyendo la separación definitiva de Chávarry en el Ministerio Público.

“La defensa entiende que la sanción de destitución tiene que ser dejada de lado y se revoque la misma”, finalizó su intervención el letrado tras los descargos dados por Chávarry durante la sesión.

La presidenta de la JNJ, Luz Tello, anunció finalmente que tanto ella como los demás integrantes de la Junta dejarían al voto el pedido de reconsideración.

Fuera del Ministerio Público

El 1 de febrero último, la JNJ decidió por unanimidad la destitución de Pedro Chávarry por tres cargos en su contra: haber mentido al decir que no conocía las gestiones con César Hinostroza “para asegurar un almuerzo y llegar al cargo de fiscal de la Nación” donde intervino el empresario Antonio Camayo, exgerente de Iza Motors.

Asimismo, el hecho de “propiciar la extracción de bienes a la oficina de su exasesor Juan Duarte Castro” en 2019, relacionado al caso de Keiko Fujimori que investiga el fiscal Domingo Pérez; así como el “haber convocado a funcionarios del Congreso al despacho de fiscalía de la Nación para tomar acciones” contra el allanamiento a dichas oficinas en la Fiscalía.

Por estos tres hechos se determinó que hubo faltas “muy graves”. Es decir, que sus acciones vulneraron la Ley de Carrera Fiscal.

todo ello fue votado después por Luz Tello (presidenta de la JNJ), Henry Ávila (vicepresidente), Guillermo Thornberry, Aldo Vásquez, María Zavala y Antonio de la Haza, quienes dieron su aprobación de forma contundente al informe propuesto por Imelda Tumialán y dispusieron que se le cancele el título de fiscal supremo.

