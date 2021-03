Juárez: COVID-19 no impedirá preventiva contra Vizcarra porque ya se vacunó

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato, señaló este jueves 18 de marzo, en la audiencia para solicitar la prisión preventiva en contra del expresidente de la República Martín Vizcarra, que la pandemia de la COVID-19 no debería ser impedimento para dar marcha atrás con esta medida.

“De repente la defensa podrá alegar que, en este caso, (la prisión preventiva) no resulta necesaria o no es proporcional atendido al tema de la pandemia. Sin embargo, cabe indicar que, ante los hechos que son notorios y públicos, eso no se debe acreditar. El señor Martín Vizcarra, ha sido público porque él así lo ha declarado, se encuentra vacunado ”, afirmó el fiscal.

Además, argumentó que, de proceder, el candidato al Congreso por Somos Perú tendrá que ser recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) debido a que ostentó el cargo de primer mandatario.

“Si se declara fundada esta medida de prisión preventiva, donde va ser recluido sería en la Diroes, que es un establecimiento penitenciario que es adecuado para las autoridades que han alcanzado alto cargo”, afirmó Germán Juárez.

En su defensa, Vizcarra, acusado por presuntamente haber recibido sobornos cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua con el fin de favorecer a distintas empresas en la construcción del hospital regional de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo, se refirió al pedido del Ministerio Público.

“ El pedido de prisión preventiva de la Fiscalía forma parte de una persecución política en mi contra con el único objetivo de sacarme de la contienda electoral y desaparecerme políticamente”, reclamó.

Asimismo, cuestionó las funciones de los miembros del Ministerio Público: “Los fiscales no pueden convertirse en actores políticos. ¿Así ejercen ahora las facultades que le otorga la constitución? ¿Esas son sus funciones?”.

Fiscalía calcula que Martín Vizcarra podría recibir 34 años de cárcel

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial, sustentó el pedido de prisión preventiva de 18 meses que ha solicitado contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por haber recibido presuntos sobornos en el periodo en que fue gobernador regional de Moquegua.

Para el representante del Ministerio Público, el exmandatario y ahora candidato al Congreso por Somos Perú podría recibir una pena de hasta 34 años de cárcel por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita.

