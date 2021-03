Ugarte: “No he escuchado propuestas prioritarias en el sector salud”

El titular del Ministerio de Salud, Oscar Ugarte, señaló que hasta el momento no ha percibido que algún aspirante al sillón presidencial haya presentado lineamientos en los que se priorice a su sector.

“Aunque no puedo opinar por los candidatos y las posiciones por neutralidad política que tiene que tener el Gobierno (...), s í puedo decir, como ciudadano, que no he escuchado propuestas prioritarias en el sector salud , digamos, como la ciudadanía lo siente”, sostuvo en declaraciones a RPP.

El galeno se refirió al tema debido a que la pandemia del coronavirus es un asunto importante, pero que no se estaría tomando en cuenta en “los discursos electorales”.

Desde que inició la emergencia sanitaria debido a la COVID-19, el Perú ha tenido seis titulares de la cartera Salud . Al respecto, Ugarte dijo que eso se debía a la “inestabilidad del sector salud”, pero que eso no se debería dar.

“Debería mantenerse una continuidad en la política y en los equipos de gestión, porque no solo cambia el ministro, cambian todos los funcionarios, y eso no permite una adecuada gestión”, expresó.

En su caso, informó que él mantuvo a todos los funcionarios que ya trabajaban en su despacho, pero resaltó que el Vacunagate —la inoculación irregular de varios funcionarios— generó una crisis a la cual tuvo que hacerle frente.

Ugarte confía en eficiencia de gestión del Gobierno actual

El ministro también dio a conocer su confianza con respecto a la gestión del Gobierno actual y sus esfuerzos para aportar en el fortalecimiento del primer nivel de atención. En tanto, opinó que en el 2020 hubo un impedimento para que el personal de salud atendiera consultas externas, lo cual se habría podido mejorar.

“ Se pudo haber hecho mejor, se pudo haber mantenido la consulta externa, descentralizarla al máximo . Es decir que no se concentren en los grandes hospitales, sino al revés, que los centros o puestos de salud ampliaran lo más posible (la atención) para un diagnóstico temprano y derivar”, refirió.

