En Vivo: Martín Vizcarra: Fiscalía expone motivos de pedido de prisión preventiva 09:49 Suspenden temporalmente la grabación La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, María Álvarez Camacho, suspendió momentáneamente la grabación de la audiencia hasta que esté confirme la documentación requerida. En la plataforma virtual se encuentra conectado el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

Nota previa

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, expone este miércoles 17 de marzo el pedido de prisión preventiva de 18 meses en contra del expresidente Martín Vizcarra por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador de Moquegua.

La audiencia, conducida por la jueza María Álvarez Camacho, se realiza de manera virtual y tiene carácter inaplazable. Es, por tanto, obligatoria la asistencia tanto de los representantes del Ministerio Público como de la defensa del investigado.

El candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra no está obligado a participar de la audiencia . Sin embargo, puede hacer uso de la palabra en caso se precise.

Fiscal Juárez pidió 18 meses de cárcel para Martín Vizcarra

El pasado 12 de marzo de 2021, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo, tras las declaraciones que recibió de exdirectivos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA.

Según las manifestaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, cuando Vizcarra ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014), ICCGSA le abonó S/ 1 300 000 por la adjudicación de la reconstrucción del Hospital Regional de Moquegua y S/ 1 millón por la entrega del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

No obstante, la defensa de Vizcarra señala que la versión de los testigos es falsa y que el ex gobernador de Moquegua no participó de los procesos de adjudicación; por el contrario, estos fueron encargados a la organización internacional Unops.

Congelan 21 propiedades de Martín Vizcarra por los casos Obrainsa e ICCGSA

El Poder Judicial congeló 21 inmuebles que tienen como propietario a Martín Vizcarra, el pasado 13 de enero, por pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.

Esta decisión fue tomada por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, María Álvarez Camacho, quien anteriormente le había impuesto 12 meses de impedimento de salida del país.

Además, la magistrada se encarga de revisar la solicitud del fiscal Juárez de prisión preventiva contra el investigado.

