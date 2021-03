AAR a Lescano y Mendoza: " No engañen, Bolivia no es un éxito económico”

Los candidatos presidenciales de izquierda Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Verónika Mendoza, de Juntos Por el Perú, han argumentado que el modelo económico de Bolivia debería servir como un ejemplo para el Perú.

Augusto Álvarez Rodrich se refirió a un informe de Apoyo y Consultoría, el cual ha revelado que el crecimiento económico del país vecino, durante el 2006 al 2019, es una falsa historia de éxito.

El documento escrito por el economista Víctor Albuquerque sostiene que la economía boliviana sí destacó en la región en el Gobierno de Evo Morales; sin embargo, aclara que fueron inferiores a los éxitos conseguidos por el Perú en el mismo periodo.

El periodista resaltó que el país logró estos resultados sin incurrir en desequilibrios económicos en comparación de Bolivia. Albuquerque agregó que Morales reintrodujo un polémico proceso de estatizaciones de empresas en los sectores de hidrocarburos y minerías.

AAR manifestó que los índices positivos adquiridos por la gestión de Evo Morales se debieron a los altos precios del gas natural, contratos indexados al costo del petróleo e inversiones realizadas por operadores privados.

“¿Eso queremos para el Perú? No, queremos un modelo económico que permita avanzar con una perspectiva sólida a largo plazo y no con esos modelos que nos lo pintan algunos candidatos como muy exitosos (...) No engañen, Bolivia no es un éxito económico como el que nos quiere vender Yonhy Lescano y Verónika Mendoza”, acotó.

