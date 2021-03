La Libertad: declararían personas no gratas a gobernador y vicegobernador

En una última reunión de los alcaldes de la provincia de Ascope (La Libertad) se acordó declarar personas no gratas al gobernador regional Manuel Llempén y al vicegobernador Ever Cadenillas si sus pedidos no son atendidos a la brevedad por parte de las autoridades.

Según precisaron los alcaldes, no se han cumplido algunas acciones claves para afrontar la COVID-19, como la instalación de una planta de oxígeno para Ascope.

En ese sentido, el alcalde provincial, Jhon Vargas, los alcaldes de Santiago de Cao, Genero Vásquez; Chicama, Julio Perez Cabrera; Paiján, Daniel Alva Iglesias; Razuri, Jhon Arroyo Guardado, así como el consejero regional Greco Quiroz Diaz y el director de la Red de Salud Carlos Abanto, suscribieron un acuerdo para asistir a la casa de gobierno y exigir una mesa de dialogo.

A la fecha, la provincia reporta 5.456 casos positivos de coronavirus y 489 personas fallecidas. Asimismo, en este territorio se encuentra el lugar con más muertes por contagios de COVID-19 en La Libertad: el distrito de Magdalena de Cao, que tiene un 12.6% de letalidad.