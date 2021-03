El 50% en desacuerdo con inhabilitación de Martín Vizcarra, según Ipsos

Pese al escándalo del VacunaGate en el que está vinculado el expresidente Martín Vizcarra, el 50% de la ciudadanía está en desacuerdo con que sea inhabilitado de ocupar un cargo en la función pública debido a su vacunación, según Ipsos Perú.

De acuerdo a la investigación realizada para El Comercio, el 45% estaría de acuerdo que sea inhabilitado, mientras el 5% no precisa.

La encuesta nacional también evaluó que el 35% tiene la percepción que el también candidato al Congreso por Somos Perú se vacunó en secreto porque quería estar protegido contra la COVID-19 y no quería que nadie se enterara del hecho.

En esa misma línea, el 32% de los encuestados considera que lo hizo aprovechándose de su cargo público para favorecer a la empresa china Sinopharm. Sin embargo, el 27% cree que su inmunización se dio porque quería ser parte de los ensayos clínicos.

Otro dato importante que recoge la investigación es que ha aumentado el porcentaje de personas que está de acuerdo con que Vizcarra haya sido vacado de la presidencia de la República el último noviembre.

En dicho mes, el 11% estaba a favor de su vacancia y el 88% en desacuerdo; no obstante, en la actualidad, el 38% está a favor frente a un 59% que no lo está . Solo el 1% no precisa su decisión.

Piden 18 meses de cárcel para Vizcarra

Además del caso VacunaGate, el exmandatario es denunciado por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de favorecer a las constructoras Obrainsa e ICCGSA para la adjudicación de la reconstrucción del Hospital Regional de Moquegua y la entrega del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, debido a que, según las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, Vizcarra recibió más de 2 millones de soles como pago para favorecer a ambas empresas cuando era gobernador de Moquegua.

