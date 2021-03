El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, interpuso una demanda contra la editorial Penguin Random House por publicar un libro con la frase “Plata como cancha”.

Esta denuncia de Acuña fue interpuesta ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el último 12 de marzo alegando “una infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal” contra la editorial y el periodista Christopher Acosta Alfaro, autor del libro.

De acuerdo al expediente n.° 887458-2021 del Indecopi, se admitió a trámite la denuncia que asegura que César Acuña inscribió la frase “Plata como cancha” el 1 de julio del 2020 con vigencia hasta el 1 de julio del 2030.

En conversación con este diario, Enrique Guersi, abogado de César Acuña que interpuso la denuncia, aseguró que existe “una infracción al derecho marcario”, ya que la frase “Plata como cancha” sería una marca de su patrocinado y por consiguiente “no puede ser utilizada sin su autorización”.

“La denominación ‘Plata como cancha’ no puede ser utilizada para publicitar ningún producto incluido un libro. Esta es una denuncia por infracción al derecho marcario para que la editorial cese de utilizar una marca que no es suya ”, declaró el letrado a La República.

De acuerdo a Guersi, la denuncia de Acuña “no tiene nada que ver” con el contenido del libro ni con las “afirmaciones” hechas por Christopher Acosta, pues reitera que la frase “se encuentra bajo la protección de la ley peruana”.

“Lo que se hizo fue solicitar a Indecopi que abra una investigación. Este es un procedimiento de denuncia administrativa. Lo que Indecopi hace es notificar a las partes para abrir una investigación al respecto y toma, lo que se denomina en derecho marcario, medidas correctivas, para tomar una decisión”, acotó.

En efecto, el Indecopi deberá encargar a una comisión para resolver el caso. Después de esto, dijo el abogado, se programará la demanda en un tribunal para una posible apelación dentro de una sala especializada en marcas.

“Esta es una denuncia sobre el libro y no sobre afirmaciones en el libro, no tiene nada que ver con política. Simplemente están utilizando una marca que no es suya y eso es ilegal. No pueden hacerlo, entonces Indecopi ya tomará la decisión que corresponda”, añadió.

El letrado aclaró que la denuncia fue interpuesta a la editorial y no al periodista, y que si bien se le notificó a este último es porque es el autor del libro que contiene marca de su cliente.

“El infractor es la editorial Penguin porque ha publicado el libro. Hay una serie de medidas correctivas que puede tomar el Indecopi al respecto. Le corresponde al Indecopi graduar la responsabilidad y establecer las medidas correctivas”, finalizó.

Acosta advierte atentado contra la libertad de expresión

Al ser consultado por esta denuncia, el periodista Christopher Acosta aseguró estar sorprendido de que el candidato Acuña quiera retirar el libro de todos los círculos comerciales y solicitar el pago de una multa por usar una frase que aduce suya.

“ Obviamente que esto es un intento de censurar el libro . El señor César Acuña, seguramente, al verse incapaz de poder refutar la investigación periodística, está yendo por la parte más de forma y no de fondo. Está tratando de censurar el libro quejando su nombre”, declaró a La República.

Christopher Acosta publicó “Plata como cancha” el último 20 de febrero. El libro cuenta los incidentes del ahora postulante al sillón presidencial utilizando el periodismo de investigación como herramienta para recaudar documentos, testimonios y datos reveladores sobre el origen de su fortuna y la carrera política de Acuña desde que fue alcalde de Trujillo en el 2006.

“Nos ha sorprendido mucho esto porque claramente esto es, a mi apreciación personal, atentar contra la libertad de expresión que existe en el país . Al no poder César Acuña quejar el contenido opta por intentar censurar la distribución de la obra”, expresó.

César Acuña postula a la presidencia con APP luego de que el 2016 fuera excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, en la actualidad el empresario figura lejos de los primeros lugares, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“Como así una persona que ha violado constantemente los derechos de autor, ahora quiera recurrir a ellos para tratar de censurar un libro, me parece inaudito y que pinta de cuerpo entero a alguien que además intenta ser presidente del país”, añadió el hombre de prensa.

Indecopi deberá pronunciarse

Por otro lado, el Indecopi notificó a ambas partes denunciadas con el objetivo de iniciar las investigaciones y posteriormente tomar una decisión.

El organismo declaró fundado dos aspectos: una acción por una supuesta infracción de propiedad industrial correspondiente artículo 155 de su reglamento; y otra acción por una presunta competencia desleal “en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena”, estipulado en el articulo 98 del Decreto Legislativo 1075.

Según los registros dados por el abogado de Acuña, la marca “Plata como cancha” se encuentra vigente hasta el 1 de julio del 2030, misma fecha impuesta por Indecopi. “Nos llama la atención que una editorial tan seria como Penguin no haya cumplido con respetar el derecho marcario”, refutó el letrado.

Por su parte, representantes de Indecopi informaron a esta redacción que la demanda se encuentra en trámite; sin embargo, al consultar sobre el tiempo estimado para que la entidad emita una resolución, o sobre si habrá un pronunciamiento cercano, al cierre de esta nota no se pudo obtener una respuesta.

