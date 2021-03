Fiscal Domingo Pérez critica retraso en control de acusación a Keiko Fujimori

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que podría existir un retraso innecesario en el control de la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para quien ha pedido un total de 30 años de prisión preventiva por el caso “cocteles”.

Peréz afirmó que ha presentado acusaciones desde el año 2019, como es el caso del Metro de Lima. No obstante, no han prosperado y todavía no es posible pasar al control, debido a que los abogados defensores de los acusados rechazan a los jueces que se encuentran a cargo de los procesos.

“ No quiero ser pesimista, pero tengo acusaciones desde 2019 planteadas. En el caso Metro de Lima, está presentada la acusación en junio de 2019 y no han iniciado control hasta la fecha porque hay un mecanismo dilatorio por parte de los abogados defensores para ir recusando a los jueces”, dijo para Panorama.

Ante este problema, el fiscal José Domingo Pérez propuso que sea el sistema judicial el encargado de la descarga procesal. Es decir, crear juzgados cuyo fin sea atender diversos procesos.

Asimismo, precisó que confía en que el fiscal Germán Juárez Atoche demuestre la culpabilidad del expresidente y ahora candidato al mismo cargo por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, ya que esta decisión se vería reflejada en el proceso en contra de la hija del exdictador Alberto Fujimori.

“ Estamos confiados que de lograr la declaratoria de culpabilidad en el caso de Ollanta Humala y los demás acusados y de ser condenados, la misma lógica tendría que aplicarse en el proceso seguido contra Keiko Fujimori y su organización”, agregó.

Acusación durante campaña

El fiscal José Domingo Pérez fue cuestionado por la acusación presentada en contra de Keiko Fujimori a un mes de las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Sin embargo, Pérez argumentó que no es posible postergar sus obligaciones.

“Nosotros como fiscales tenemos obligaciones, no podemos postergar nuestras obligaciones o funciones. Bajo esa lógica, debemos entender que los fiscales que están investigando a los candidatos también tendrían que postergar sus investigaciones”, finalizó.

