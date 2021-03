Rafael López Aliaga pagó el 0.16% de las deudas coactivas de la Sunat

El candidato presidencial Rafael López Aliaga pagó la deuda coactiva personal por 45 mil 454 soles que mantenía desde 2013 con la Superintendencia Nacional de Administración (Sunat), de acuerdo con el buscador de omisos y deuda tributaria exigible del organismo fiscalizador.

Según el mismo registro de la Sunat, López Aliaga adeudaba un total de 28 millones 452 mil 594 soles, de los que 28 millones 407 mil 140 soles corresponden a montos de 5 de sus empresas y 45 mil 454 soles a una deuda a su nombre.

Después que La República divulgó las deudas coactivas del postulante a la Presidencia de la República por Renovación Popular, este canceló el monto personal pendiente, lo que representa el 0.15% del total.

López Aliaga ha ofrecido distintas versiones sobre las deudas coactivas, intentando negarlas, luego las justificó diciendo que son del “siglo pasado” y que incluso se originaron por un supuesto chantaje del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

También en un primer momento negó que personalmente adeudaba a Sunat, no obstante que La República publicó la base de datos del organismo fiscalizador , que confirmaba el monto que desde 2013 no era cancelado. Una vez que cumplió con el desembolso, recién se actualizó la información y López Aliaga ya no aparece con deuda coactiva personal.

El periodista de Radioprogramas, Jaime Chincha, le mostró el viernes al candidato que, efectivamente, el buscador de deudas coactivas de Sunat indicaba que adeudaba 45 mil 454 soles.

“Hoy en mi Twitter y Facebook pongo una declaración de Sunat donde dice: Señor López Aliaga, usted no debe nada”, explicó el candidato.

“Pero en la Sunat le sale una deuda por 45 mil 454 soles”, corrigió Jaime Chincha.

“Entonces estamos con una Sunat media loca porque hoy día he pedido la declaración de la Sunat, en la mañana, me pone que no tengo deuda. Es una locura”, explicó López Aliaga.

“Pero, la cobranza coactiva es del 25 de febrero”, le dijo Chincha.

“De ahorita. Pero si se demuestra que la debo, la pagaré, pues. Pero vivo de sorpresa en sorpresa con la Sunat”, arguyó.

Entrevistado por la periodista Milagros Leiva, esta vez Rafael López Aliaga argumentó que los 28.4 millones de soles que le reclama Sunat como deuda coactiva, sería producto de una “maniobra política” del gobierno.

“Para que tengas deudas tienen que avisarte. Yo ya hablé con mi abogado y (me dijo que) no hemos sido notificados, y si la Sunat no notificó, no tenemos derecho a defensa. La abusiva Sunat, la maldita Sunat, es un violador del contribuyente”, explicó.

“Saqué un certificado de mis deudas personales y no tengo nada. Y en la noche me sacan una deuda generada en febrero. Se nota que es una coordinación política entre Sunat y el Ministerio de Economía y el gobierno de turno. Es una persecución política. Si yo pago 20 millones (de soles en impuestos) al año, yo no soy perromuertero. Soy el principal contribuyente. Tengo un sectorista en la Sunat y le he preguntado: Oye por qué me sacan una deuda del año 1995, del siglo pasado, y recién me la informan el día de hoy”, manifestó en la entrevista.

No todas las deudas son del “siglo pasado”, como indica el candidato.

De la empresa Perú Holding de Turismo acumula deudas coactivas del periodo tributario 2006, 2013 y 2016.

De Peruval Corp., del periodo 2000, 2001, 2005 y 2006.

De Perú Hotel Machu Picchu, del periodo 2002, 2003 y 2004.

De Peruval Inmobiliaria, de periodo 2001 a 2005.

Y de Marsano Palace S.A., del año 2015.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.