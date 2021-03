El PAP se desilusiona de Rafael López Aliaga y rechaza apoyarlo

Las simpatías que algunos sectores del Partido Aprista Peruano (PAP) manifestaron a favor del candidato presidencial de Renovación Popular se esfumaron después de que Rafael López Aliaga calificó de “corrupto” al segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

El 6 de marzo, cuando López Aliaga y el postulante por Avanza País, Hernando de Soto, encabezaron una marcha ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para demandar que no fueran excluidos del proceso electoral, reconocidos apristas como Nidia Vílchez, Luis Gonzales Posada, Hernán Garrido Lecca y militantes de base expresaron por redes sociales su entusiasmo por el empresario ferroviario y hotelero.

Sin embargo, los apristas cambiaron drásticamente de opinión luego de que en una entrevista, al ser preguntado por una multa que le impuso Indecopi a su compañía PeruRai l por posición de dominio en el mercado ferroviario del Cusco, López Aliaga reconoció la sanción, pero la atribuyó al “corrupto gobierno de Alan García”.

“Esa multa (de Indecopi) fue puesta por un gobierno corrupto de Alan García, que hizo ingresar en el circuito turístico de Machu Picchu a empresas que no tenían el mínimo capital ni nada. (...) Yo me quejé de eso y la respuesta fue una multa que me puso el gobierno corrupto de Alan García”.

La excandidata presidencial del PAP Nidia Vílchez, quien en su cuenta de Twitter destacó el “gesto democrático” de López Aliaga de protestar ante el JNE por su exclusión, ahora lo deplora. “Emplazado al candidato presidencial López Aliaga a rectificar sus afirmaciones irresponsables de la multa por monopolio (que Indecopi le aplicó durante el gobierno de Alan García). Los apristas como ciudadanos y demócratas sabemos por quién no votar (refiriéndose al candidato de Renovación Popular)”, escribió en su cuenta social.

Otro conocido dirigente aprista, Luis Gonzales Posada, tuiteó: “Muy bien, López Aliaga, protestando ante la barbarie del JNE”. Después de la declaración del candidato contra García, mudó de parecer: “Estoy sorprendido por las declaraciones de López Aliaga que son agraviantes y merecen nuestro rechazo y lo digo como militante aprista. El Apra no apoyará a ningún candidato ”, dijo Gonzales Posada a La República.

Desafío. Gonzales Posada pidió a candidato que se disculpara. Foto: Renato Pajuelo/ La República

En la misma línea, consultado por este diario, Jorge del Castillo reclamó al postulante de Renovación Popular que rectifique: “Tengo conocimiento de que varios compañeros han pedido al candidato López Aliaga como mínimo una disculpa pública porque los que hemos sido parte del gobierno aprista no podemos aceptar una ofensa de este tipo”, declaró el ex primer ministro del segundo gobierno de García.

En redes sociales, algunas bases apristas y militantes de la misma agrupación han publicado manifestaciones de repudio a las declaraciones de López Aliaga y ahora demandan que no se vote por él por agravio a Alan García.

Exprimer ministro. Del Castillo deploró declaraciones. Foto: Aldair Mejía/ La República

Militantes PAP dicen que sí irán a votar

El presidente de la Comisión Política del PAP, Mauricio Mulder, dijo a este periódico: “Cualquiera que trabaje o apoye a cualquier candidato, será separado del PAP. Hemos acordado no votar en estas elecciones que son un fraude”.

Sin embargo, militantes apristas circulan por redes sociales una encuesta en la que se preguntan si están de acuerdo con la decisión de la Comisión Política. Un 11% opinó estar de acuerdo y un 88% manifestó que no.

