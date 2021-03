Sagasti sobre Astete: “Nunca me planteó ni me pidió permiso para inocularse”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, remarcó que no dio autorización a la excanciller Elizabeth Astete ni a ningún otro miembro del gabinete ministerial para que reciba de manera irregular la dosis de Sinopharm.

“Rechazo el planteamiento de que haya dado autorización a un miembro del gabinete para vacunarse de manera irregular. Esto no sucedió, nunca se me planteó ni se me pidió permiso para inocularse ”, manifestó en diálogo con ATV.

Lo dicho por Sagasti se da luego de que la exministra Astete señaló en sus descargos para la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que el jefe de Estado tenía conocimiento de su inmunización y lo habían dialogado el último 21 de enero tras una reunión del Consejo de Ministros

Ante ello, el mandatario explicó que se reunió con la excanciller y con la exministra de Salud Pilar Mazzetti, para analizar los resultados de una teleconferencia que habían realizado con proveedores de Sinopharm y asegurar la llegada del primer lote de vacunas. Asimismo, enfatizó en que en esa fecha no se reunió el Consejo de Ministros.

“Cuando en alguna oportunidad algún miembro del gabinete planteó la pregunta ‘¿en qué momento nos vamos a vacunar?’, lo que dije con toda claridad fue en el momento que nos toque (...) De ninguna manera es aceptable que se aluda o se diga que he autorizado ninguna vacunación irregular ”, detalló.

“Quiera dejar de una manera muy clara el rechazo a este tipo de planteamientos que ponen en duda todo el proceso de vacunación que básicamente están ayudando a sembrar desinformación”, sentenció Francisco Sagasti.

Bermúdez sobre descargos de excanciller

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también rechazo la versión de Astete y enfatizó que el presidente de la Republica no tenía conocimiento y no autorizó su vacunación contra la COVID-19.

“Queremos reiterar de manera enfática que todos los ministros y ministras del gabinete respaldamos plenamente al presidente Francisco Sagasti, quien no supo ni aprobó vacunación de ningún integrante del gabinete”, mencionó este viernes en conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.