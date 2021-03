Sagasti: Informe de efectividad de vacuna de Sinopharm llegará el 15 de marzo

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció respecto a la efectividad de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm y el informe final que llegará a partir del próximo 15 de marzo.

“ No hay ninguna duda de fondo ni seria sobre la efectividad de la vacuna china de Sinopharm de Beijing . El informe que presentó la Universidad Cayetano Heredia es un informe incompleto que le faltaba parte del análisis. Por ejemplo, la efectivas tenían que separarse en aquellos que son sintomáticos y asintomáticos”, explicó en una entrevista para ATV.

En ese sentido, detalló que el Gobierno optó por adquirir las dosis que se producen en Beijing debido a que una de las inmunizaciones del mismo laboratorio producida en Wuhan había presentado una baja tasa de efectividad.

“ La documentación llegará a partir del 15 de marzo y no pasa nada. Si no llega la documentación, no podemos firmar el contrato con ellos, por eso estamos trabajando con otros (laboratorios)”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, enfatizó en que las probabilidades de que las negociaciones con el laboratorio chino no sigan son muy poco probables. “Sinopharm es una empresa que ha venido operando de manera regular hace muchos años”, añadió.

“El informe final de la efectividad de la vacuna está en camino, por eso compramos 1 millón. Ahora los 37 millones dependen de la llegada del informe adicional con efectividad más completa”, remarcó Sagasti Hochhausler.

Sagasti se pronunció sobre descargos de excanciller Astete

Durante la misma conversación, el jefe de Estado destacó que no dio autorización a la excanciller Elizabeth Astete ni a ningún otro miembro del gabinete ministerial para que reciba de manera irregular la dosis de Sinopharm.

“Rechazo el planteamiento de que haya dado autorización a un miembro del gabinete para vacunarse de manera irregular. Esto no sucedió, nunca se me planteó ni se me pidió permiso para inocularse”, manifestó en diálogo con ATV.

Lo dicho por Sagasti se dio luego de que la exministra señaló en sus descargos para la investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que el jefe de Estado tenía conocimiento de su inmunización y lo habían dialogado el último 21 de enero tras una reunión del Consejo de Ministros.

