Francisco Sagasti: El principal error que he cometido es el de comunicación

Mea culpa. Tras cuatro meses en el Gobierno de transición y emergencia, Francisco Sagasti hizo un balance sobre su gestión, precisamente por las críticas en su manera de informar a la población sobre aspectos diversos de la pandemia.

“ El principal error que he cometido ha sido un error de comunicación . La primera conferencia de prensa que di fue un desastre porque mi estilo está acostumbrado a, primero, mostrar los antecedentes, luego mostrar la situación, etcétera, cuando lo que hay que hacer es decir medida por medida, que es lo que le interesa a la ciudadanía escuchar”, indicó a ATV Noticias.

Aseguró que se encuentra trabajando para revertir esa situación y ser cada vez más preciso al momento de brindar conferencias de prensa para comunicar a la ciudadanía sobre la situación del país durante la emergencia sanitaria.

“Prefiero no opinar sobre excolaboradores”

Al ser consultado por su opinión de la excanciller Elizabeth Astete, quien señaló que el mandatario conocía de su inoculación irregular, Francisco Sagasti optó por no emitir ninguna respuesta.

“Prefiero no opinar ni decir nada sobre excolaboradores. Mientras soy presidente tengo que guardar la imagen del Gobierno y no voy a emitir ninguna opinión personal sobre ninguna de las personas que han colaborado con el Gobierno”, sostuvo.

El último jueves, Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se negó que el jefe de Estado haya autorizado la vacunación de la exministra Astete.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de engañar a la opinión pública con información que no se ajusta a la verdad y que solo busca desacreditar la labor que el señor presidente de la República viene realizando”, se lee en el comunicado.

“La segunda lista no existe”

Por otro lado, en cuanto a la presunta segunda lista de personas inmunizadas de forma irregular, Sagasti Hochhausler detalló que esta no existe, según le informaron los encargados de las indagaciones.

“Yo he preguntado eso mismo y lo que me dijeron fue que la segunda lista era la lista corregida en que había nombres duplicados. No hay segunda lista. El número de vacunas está ahí. La segunda lista no existe ”, comunicó.

Finalmente, se dirigió a la población peruana para que confíen en que su gobierno está realizando las gestiones necesarias para la adquisición de dosis contra la COVID-19.

“Estamos haciendo todo lo posible para acelerar el proceso de compra de vacunas, distribución y aplicación. Estamos en una situación muy difícil en el mundo. Confíen, que cuando llegamos no teníamos nada. Ahora tenemos 48 millones de dosis. El calendario es progresivo, pero así está sucediendo con todos los países del mundo”, zanjó.

