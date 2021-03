Abogado de Vizcarra calificó de “absolutamente ilegal” pedido de prisión

El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, señaló que el pedido de prisión preventiva contra su cliente, solicitado por el fiscal Germán Juárez Atoche a raíz del caso Club de la Construcción, es “ absolutamente ilegal ”. Al exmandatario se le acusa por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

El letrado indicó que quienes han imputado a su defendido el supuesto cobro de coimas “son aspirantes a colaboración eficaz, no son colaboradores eficaces”. “ Ninguno de los que ha propuesto la Fiscalía son colaboradores eficaces, son aspirantes y a todos ellos se les ha levantado la reserva de identidad ”, agregó en entrevista con Exitosa.

Se trata de Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados, Javier Jordán Morales, Elard Paul Tejeda y José Manuel Hernández, este último fue ministro de Agricultura y Riesgo durante el mandato de Vizcarra.

“Todas estas personas ya han estado investigadas en el sistema y tienen acusaciones. Ellos sí por lavado de activos y son pedidos de prisión de acusaciones por más de 20 años de pena privativa de libertad”, comentó Ugaz.

“Ellos han confesado sus delitos, (...). Tratan de llevar a un expresidente de la República por un hecho que vienen a recordar luego de 10 años con corroboraciones que van desde ‘mi secretaria me dio, mi chofer me dio, mi conserje me dijo’ . Esas son definitivamente situaciones que no tienen ningún nivel de corroboración”, agregó.

El defensor del exjefe de estado también señaló que los aspirantes a colaboración eficaz se han juntado y han presentado testimonios de personas que todavía trabajan para ellos.

“(Vizcarra) ha entregado su pasaporte biométrico, diplomático, ha ido a declarar seis veces a la Fiscalía, ha pedido que vayan a su casa a investigar, que se lleven su computadora, celulares, que vayan a Moquegua, a Lima (...). El señor tiene un impedimento de salida del país que está cumpliendo rigurosamente y está acatando todas las citaciones. ¿Eso es motivo suficiente para pedir prisión?”, finalizó.

Pedido de prisión preventiva

El fiscal Germán Juárez Atoche requirió, el último viernes, 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta recepción de sobornos cuando era el gobernador regional de Moquegua. La audiencia se llevará a cabo este miércoles 17 de marzo.

Según las versiones de las aspirantes a colaboradores eficaces, cuando desempeñaba este cargo, entre 2011 y 2014, ICCGSA le abonó S/ 1 300 000 por la adjudicación de la reconstrucción del Hospital Regional de Moquegua y S/ 1 millón por la entrega del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

La defensa de Vizcarra alegó que esas imputaciones no son ciertas, que su cliente no intervino en los procesos de adjudicación y que esos fueron encargados a la organización internacional Unops.

Hasta el momento, Vizcarra tiene impedimento de salida del país por 18 meses, el cual fue impuesto por la jueza Álvarez Camacho en noviembre del 2020. La medida vence el 12 de mayo de 2022.

