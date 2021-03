Verónika Mendoza continúa su campaña en el sur peruano, zona del país que concentra 20% del electorado peruano. Intenta recuperar un territorio que en las anteriores elecciones era suyo. Tras visitas a Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco ayer llegó a Puno, el fortín de Yonhy Lescano convertido en uno de los favoritos de los sureños. Según las últimas encuestas, el acciopopulista va primero en esta zona del país.

En la campaña de 2016 era imposible acercarse a Mendoza. Hoy la realidad es distinta. En su arribo a Juliaca y provincias del norte del altiplano, sus seguidores eran contados. Esa escasa militancia acompañó su recorrido que arrancó muy temprano en la provincia de Melgar. La República la abordó en Juliaca y le preguntó sobre este nuevo escenario electoral. En la primera vuelta de 2016, quedó primera en Cusco (20,46%), Tacna (24.14) y Puno (21.08%)

“¿Cómo piensa repuntar en este mes que resta de campaña”. Respondió la pregunta desde lo alto de la tolva de una camioneta con un puyazo a Lescano: “Vamos a trabajar muy duro y parejo y demostrar que somos la única alternativa de cambio. No somos floro barato. No son palabras que se las lleva el viento. No como el señor Lescano, que dice nueva Constitución, pero sus candidatos al congreso lo contradicen. Él no quiere un impuesto a las grandes fortunas, pero en su plan de gobierno sí lo plantea”, señaló.

Mendoza dijo que a diferencia de la anterior campaña la de hoy es distinta y dura por la emergencia sanitaria.

Tenía programada una reunión y una conferencia de prensa con los medios . Sin embargo, no bajó de la camioneta que la movilizó por distintos puntos de la ciudad. La prensa tenía previsto acribillarla con preguntas por su candidato Luis Butrón, procesado por corrupción con juicios e investigaciones vigentes. Mendoza, se justificó diciendo que estaba contra el tiempo y que, además, no podía generar aglomeraciones. Solo habló alrededor de 12 minutos. Se comprometió a cambiar la Constitución y a cautelar los recursos naturales para los peruanos. Más temprano se pronunció sobre las reservas de litio y uranio halladas en Macusani. “No es posible que la empresa concesionaria Plateau Energy haya traspasado sus acciones a una empresa internacional canadiense, la Lithium Americas, sin haber pedido permiso al Estado peruano y menos pretender no pagar sus impuestos”, refirió. v