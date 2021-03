Urresti: bancada Podemos no apoyará una vacancia contra Sagasti

Durante su campaña en el Callao, el aspirante presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, descartó apoyar una eventual vacancia contra Francisco Sagasti, promovida por congresistas de Antauro Humala (Unión por el Perú). Ello, ante las declaraciones de la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, quien sostuvo que se habría inoculado con autorización del mandatario.

“ Definitivamente no apoyaríamos una vacancia . Este Gobierno no tiene poder de gestión, tenemos que investigar esto, no se puede quedar así”, expresó a Canal N.

Asimismo, con respecto al informe de la exministra Astete, vacunada irregularmente con la dosis de Sinopharm, Urresti afirmó que debe realizarse una investigación, a fin de determinar quién es el culpable de tomar decisiones personales ante la vida de otras personas.

“Han muerto miles de personas (por COVID-19), más que en la lucha contra Sendero y la Guerra con Chile. Aquí alguien es culpable de tomar decisiones malas o haber privilegiado sus intereses frente a salvar vidas”, acotó.

“López Aliaga se ha quedado en el siglo XIX”

El aspirante presidencial también se refirió a los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Daniel Salaverry (Somos Perú). Sobre el primero, expresó que “se ha quedado en el XIX, su comportamiento y su forma de ser así lo demuestran”.

“¿Cómo hizo la fortuna inmensa que dice tener? Lo que sabemos es que sus negocios deben 28 millones a la Sunat. El presidente de la República es el que nombra al jefe de la Sunat, esto no es posible ”, cuestionó.

Además, Urresti cuestionó la veracidad del video de Salaverry, quien discute con un ciudadano venezolano y lanza mensajes xenófobos.

