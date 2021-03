Niegan que Sagasti haya autorizado la vacunación de la exministra Astete

La Presidencia de la República niega que Francisco Sagasti haya autorizado que la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, sea vacunada irregularmente con la dosis de Sinopharm.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, desde el Gobierno enfatizan en que existen versiones que aseguran que la inmunización de la excanciller contra la COVID-19 “fue consentido por el presidente Sagasti”. Debido a ello, emitieron este pronunciamiento para señalar que estas preposiciones son falsas.

De ese modo, recuerdan que el último 14 de febrero Astete reveló que había sido vacunada y detalló los motivos de su inoculación irregular. El mismo día, presentó su carta de renunciar a su cargo de alta funcionaria pública.

Asimismo, destacan que el jefe de Estado no tenía conocimiento de esta dosis extra de vacunas de Sinopharm y que recién se enteró cuando se destapó el caso Vacunagate.

“ Rechazamos categóricamente cualquier intento de engañar a la opinión pública con información que no se ajusta a la verdad y que solo busca desacreditar la labor que el señor presidente de la República viene realizando”, se lee en el comunicado.

Durante el último febrero se supo que 487 personas fueron inmunizadas con la vacuna de Sinopharm, fuera de los ensayos clínicos. Entre ellos destacaron exfuncionarios con la exministra Astete, el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti. Además de una lista de nombres consignados como “invitados” y “entorno cercano”.

Sagasti descarta posible tráfico de vacunas

El presidente Sagasti, señaló que su gobierno ha implementado medidas para evitar la mala distribución de las vacunas contra la COVID-19, en el orden del plan de vacunación a la población peruana.

“ Absolutamente (garantizo que no habrá tráfico de vacunas) . Eso no va a ocurrir, ya que están tomadas las medidas del caso. Eso no va a suceder. Tenemos un padrón único, que son todos los peruanos mayores de 18 años, para vacunar lo más pronto posible”, mencionó en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.

