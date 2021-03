Costa sobre Astete: “Lo más probable es que fue una conversación de pasillo”

Gino Costa, congresista por el Partido Morado, consideró que fue muy contundente el mensaje del presidente Francisco Sagasti desmintiendo el pronunciamiento de la exministra Elizabeth Astete a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Asimismo, indicó que en caso sea cierta la revelación de Astete, es probable que hubiese sido una “conversación de pasillo” y argumentó que es una manera informal de manifestarlo.

“Me parece satisfactorio, ha sido bastante contundente el rechazo de que el presidente haya sido consultado sobre eso. El comunicado dice que de ninguna manera, no ha sido el caso y probablemente lo que ha ocurrido, según dice la excanciller, es que a lo mejor ella (lo) comentó finalizado el Consejo de Ministros, despidiéndose y estaba presente la exministra Mazzetti; la opinión de ella es muy importante. Lo más probable es que fue una conversación de pasillo y eso no es una manera formal de hacer una consulta ”, manifestó a Canal N.

Asimismo, fue consultado si le parecía adecuado que el presidente hubiera conocido la vacunación de la exministra de Relaciones Exteriores, pese haber sido una conversación informal. El legislador dudó que Sagasti hubiera prestado atención y estuviera al tanto de ello.

“Sí, pero a saber si estaba prestando atención, porque al final del Consejo de Ministros se acercan varias personas. Es una situación muy informal. No me parece el escenario adecuado como para decir ‘yo le informé, pedí autorización’, por eso creo la respuesta del presidente. No me parecería que él (Sagasti) hubiera estado al tanto de todo esto“ , aseveró.

Sagasti niega haber autorizado vacunación de Astete

La Presidencia de la República negó que Francisco Sagasti haya autorizado que la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, sea vacunada irregularmente con la dosis de Sinopharm.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de engañar a la opinión pública con información que no se ajusta a la verdad y que solo busca desacreditar la labor que el señor presidente de la República viene realizando”, se lee en el comunicado.

