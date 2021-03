Bermúdez: No dejemos que intereses subalternos perjudiquen a nuestro país

Durante su presentación en el pleno del Congreso para informar sobre la efectividad de la vacuna, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, saludó que algunos legisladores hayan hecho un llamado a la unidad.

“Eso necesitamos ahora, unirnos para combatir a un enemigo terrible que ni siquiera vemos: la COVID-19. Unión ante la pandemia, unión ante los desestabilizadores. Las vacunas son el único escudo que nos protegerá de esta pandemia, reactivar la economía y, sobre todo, abrazar a quienes más amamos”, indicó.

“Nos quedan cinco meses al Congreso y al Poder Ejecutivo de lograr resultados concretos para nuestro país. No dejemos que intereses subalternos perjudiquen, una vez más, a nuestro país ”, añadió.

En esa misma línea, expresó su indignación por los calificativos que recibió por parte de algunos legisladores y aseveró que no le parece justo que entre peruanos se traten de esa manera.

“ Mi indignación es porque algunos parlamentarios han usado calificativos ofensivos que no acepto como ciudadana honesta al servicio de mi patria , hoy como presidenta del Consejo de Ministros. Se nos ha acusado de cínicas, que somos la continuidad de la corrupción. Eso, señora presidenta (del Congreso), lo ha escuchado mucha gente, y no me parece justo que entre peruanos y peruanas nos tratemos así”, declaró.

“No acepto que al gobierno de transición y emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, se lo ofenda de esa manera“, agregó.

Finalmente, garantizó que el Gobierno trabajará para conseguir más vacunas con las cuales inmunizar a la ciudadanía hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá un nuevo presidente elegido democráticamente.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.