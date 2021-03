Puno: dirigente de partido de Acuña renuncia mientras candidato exponía ideas

El candidato a presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, pasó un bochornoso momento tras su arribo a la región Puno. Llegó para promocionar su candidatura, pero su recorrido se vio empañado por la renuncia de Adán Urquizo Oblitas, al cargo de coordinador político de APP de la región Puno.

La dimisión se produjo en plena plaza de Armas, mientras Acuña, explicaba a los medios de comunicación su compromiso político con la región Puno, a través de una zona franca. Urquizo irrumpió públicamente para renunciar al cargo político que ejercía. Alegó que en la elección de candidatos al Congreso, hubo irregularidades como el pago de dinero por un cupo, además que la propuesta de candidatura de Juan Luque, y Jorge Ramos Loayza (actual presidente de la federación de cultura), quedaron en el aire.

La excongresista, Marisol Espinoza, que llegó a Puno junto a Acuña, trató de apaciguar el momento, pero no lo logró.

“He sido engañado. Ha mentido (César Acuña). Porque el encargo que él me hizo era (elegir) los candidatos al Congreso por Puno. (Se tenía), que elegir personas probas. Tantas veces viajé a Lima y no lo pude ubicar. Nunca me han abierto la puerta”, se quejó.

Personas cercanas a Acuña, indicaron que Adan Urquizo, fue enviado por el exgobernador Juan Luque, ahora con arresto domiciliario por la compra irregular de terrenos para la Universidad Andina, cuando era rector.

Ante el escándalo Acuña, tuvo que retirarse. Evitó responder en el lugar a Urquizo.