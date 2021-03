Fiscalía de la Nación acelera investigaciones a Martín Vizcarra

Ante la Comisión de Justicia del Congreso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, negó tener algún grado de amistad o haberse reunido extraoficialmente con Martín Vizcarra, en la época en que este se desempeñó como presidente de la República.

En la misma sesión virtual, la fiscal de la Nación calificó de antidemocrático que la referida comisión la haya citado bajo apercibimiento de promover una denuncia en su contra.

“Me causa extrañeza que el Congreso, en un Estado de derecho como el nuestro, basado en la independencia y equilibrio de poderes, plantee una invitación bajo amenaza al titular de un organismo constitucionalmente autónomo como es el Ministerio Público , porque, señores congresistas, me van a disculpar, pero una invitación con apremio de denuncia constitucional en ninguna parte del mundo se considera democrático”, indicó Ávalos.

La fiscal de la Nación se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a diversos cuestionamientos sobre una supuesta relación amical con Vizcarra, que pondría en duda la imparcialidad de las investigaciones en su contra.

Es un mito

Zoraida Ávalos consideró que se ha tejido un mito con esa supuesta amistad, con base en dichos de personas que no pueden aportar una sola prueba objetiva.

Indicó que conoció a Vizcarra cuando, como parte del protocolo, el mandatario acudió a su juramentación como fiscal de la Nación, en la sede del Ministerio Público.

“ Nunca me van a encontrar una foto, no conozco a su familia. No conoce mi casa, no conozco su casa . Nunca me van a encontrar una foto con él tomando lonche. A su esposa la conocí en una reunión del Ministerio de Justicia por el Día de la Mujer, no recuerdo si fue en el 2019 o 2020, la única vez que la vi. Señores no hay amistad alguna”, subrayó.

Señaló que no es ella la que aparece en una foto que han circulado algunos congresistas para pretender demostrar la supuesta amistad con Vizcarra.

De colores

Al respecto, Ávalos también negó haber sostenido alguna reunión a solas con Vizcarra. Indicó que todas las reuniones que tuvo con el expresidente fueron protocolares, por asuntos oficiales, en presencia de otras personas.

Sobre la salida del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto de las fiscales Rocío Sánches y Sandra Castro expresó que fueron separadas por la reunión que ambas han reconocido que tuvieron el 2018 con el entonces presidente Vizcarra.

Negó que la salida de Castro de dicho equipo especial tenga que ver con la situación de José Luis Cavassa. La fiscal Castro ha tenido más de dos años para investigar ese tema, si es que habría algo. En todo caso, la Junta Nacional de Justicia puede investigar ese tema.

La fiscal de la Nación también debió contestar si vestir de morado en una reunión con el presidente Francisco Sagasti expresa una opinión, mensaje oculto o apoyo político.

“¿Sabe qué? Hoy día vengo de azul, seguro que van a decir que soy aliancista, pero no lo soy, soy de la U. Hoy estoy de azul. Me encanta el color rosado. ¿Hay algún problema? Creo que esa respuesta allí nomás la dejo”, respondió Ávalos.

En abril concluye una investigación

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó ante la Comisión de Justicia del Congreso que en abril próximo estaría concluyendo una de las dos investigaciones contra el expresidente Martín Vizcarra que se realizan en su despacho.

“Tengo dos investigaciones contra el expresidente Vizcarra. Lo que puedo adelantar es que posiblemente en abril esté terminando una. Acuérdense que tengo que manejarme bajo la reserva de los procesos”, precisó.

El despacho de la fiscalía de la Nación tiene a su cargo las investigaciones respecto a los contratos de Richard Cisneros en el caso Swing y el caso vacunagate sobre un presunto favorecimiento con vacunas contra el Covid-19 a altos funcionarios del Estado.

