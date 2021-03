Exjefe de la Sunat afirma que López Aliaga está obligado a pagar la deuda coactiva

Al menos 5 empresas relacionadas con el candidato presidencial Rafael López Aliaga enfrentan deudas coactivas por tributos impagos que superan los 28.4 millones de soles, según el portal web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). El propio López Aliaga reconoció ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que es propietario del 50% de la compañía Peruval Corp. Solo esta firma adeuda 17 millones de soles a la Sunat.

En su defensa, López Aliaga ha dicho que ’'desconocía’' las deudas coactivas, y luego afirmó que se trataban de deudas del ’'siglo pasado’'. Fuentes relacionadas con la fiscalización tributaria confirmaron a La República que en la actualidad se trata de deudas activas, exigibles de pago.

Al respecto, el exsuperintendente nacional de la Sunat Luis Arias Minaya señaló que, efectivamente, son deudas vigentes y que por ese motivo aparecen en el portal web del organismo fiscalizador tributario .

“Una deuda coactiva es una deuda exigible. Es una deuda firme, no es una deuda que está en debate. Por ello, la Sunat tiene la capacidad de poder cobrar, puede embargar cuentas, hacer retenciones, puede embargar activos”, explicó Luis Arias Minaya a La República.

“No conozco el caso de Rafael López Aliaga, y tampoco conozco la antigüedad de dicha deuda. Pero un candidato a la presidencia no puede tener deudas con la Sunat”, precisó el exsuperintendente del organismo de fiscalización tributaria.

“Me extraña que si hay una deuda coactiva, no estén embargadas las cuentas. En todo, caso la Sunat tendrá que responder por qué no se tomó o por qué no adopta alguna medida sobre el caso”, expresó Arias.

Otras de las versiones que ha ofrecido López Aliaga es que no ha sido notificado de las deudas coactivas. Pero resulta que Peruval Corp., una de las empresas de su propiedad con mayor volumen de deuda, es no habida. Es decir, no cuenta con domicilio legal y por lo tanto no se le puede notificar la deuda .

Precisamente, el exjefe de la Sunat manifestó su sorpresa de por qué el organismo no interponía acciones contra las propiedades de López Aliaga para cobrarse la millonaria deuda.

’'Me extraña que si hay una deuda coactiva, no estén embargadas las cuentas. En todo caso, la Sunat tendrá que responder por qué no se toman las medidas respectivas del caso’', apuntó Luis Arias Minaya.

Este diario también consultó con la exjefa de la Sunat Tania Quispe, quien se pronunció sin referirse a un candidato presidencial en particular.

“Una deuda coactiva se vuelve exigible cuando la Sunat determina una deuda a partir de un proceso de fiscalización. Este procedimiento le da derecho a la Sunat a dar un plazo para que el contribuyente pague, y si no lo hace, se convierte en un cobro mediante la ejecución coactiva’'.

En efecto, 5 empresas de Rafael López Aliaga aparecen en el portal web de la Sunat con deudas coactivas por un total de 28.4 millones de soles, lo que significa que están pendientes de pago, según fuentes de fiscalización tributaria consultadas por La República.

’'El ejecutor coactivo de la Sunat debe ver la forma de cobrar la deuda y tiene varios procedimientos para hacerlo, como los embargos’', declaró Tania Quispe.

’'La Sunat continuamente actualiza las deudas coactivas y estas pueden ser visibles para cualquier ciudadano si revisa el portal web’', apuntó Tania Quispe.

No obstante las evidencias, López Aliaga insiste en que ’'no he sido notificado sobre esas deudas coactivas’'.

Datos

Aviso. El lunes La República se comunicó con la abogada de Rafael López Aliaga en temas tributarios, Mariella Trujillo Württele, quien pidió que le enviaran un cuestionario.

Silencio. Desde entonces, la abogada Trujillo no ha respondido a las preguntas sobre las deudas coactivas de López Aliaga.

Empresas no habidas

Arriba, la empresa que Rafael López Aliaga declaró ante el JNE: está de baja y no es habida. Le debe a la Sunat 17 millones de soles. Abajo, otra empresa del candidato de Renovación Popular, de baja y no habida. Le debe a la Sunat más de 2.8 millones de soles por impuestos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.