El congresista Leornando Inga, presidente de la Comisión COVID-19, anunció que ha pedido una auditoría internacional para el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, que se lleva a cabo en el país y que está a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). También dijo que si el laboratorio no envía informes concluyentes de sus estudios en China, no se debería seguir comprando esas dosis.

“ Estamos solicitando una auditoría internacional para que se determine si realmente este ensayo clínico va a dar resultados concluyentes y, sobre todo, resultados que tengan la credibilidad debida porque hay muchos cuestionamientos , porque en diferentes situaciones se han roto los protocolos. Pero está de por medio la salud de 12.000 voluntarios, que se debe poner por encima de cualquier tema”, declaró al programa Cara a Cara de TV Perú.

Además, Inga Sales señaló que desde el Congreso están pidiendo el levantamiento del ensayo de doble ciego y la pronta vacunación de los que han recibido el placebo y las dosis de Wuhan, del laboratorio de Sinopharm, las cuales no han mostrado buenos resultados, según un documento de la Cayetano Heredia.

“En dicho análisis se determinó que una de las vacunas de Sinopharm (Wuhan) no mostraba resultados alentadores y que era necesario que los organismos reguladores que supervisan el ensayo clínico autoricen abrir el ciego y proceder vacunar a los voluntarios (con las dosis de Beijing), tanto en el grupo de la vacuna de Wuhan, como del placebo”, se lee en el comunicado de la UPCH.

No obstante, el parlamentario Inga criticó que la farmacéutica no haya entregado informes definitivos: “ Si no dan los estudios concluyentes de su ensayo de tercera fase realizado en China, consideramos que no se tiene que hacer mayores importaciones de esta vacuna ”.

“El ensayo de Fase 3 de Sinopharm no ha sido publicado en ninguna revista científica a nivel mundial. Han enviado un reporte del ensayo clínico en Fase 3, realizado en la China, y con ello se ha obtenido la autorización excepcional”, agregó.

De igual modo, informó que se está pidiendo el registro sanitario condicional para que la Digemid pueda hacer un seguimiento de estos estudios. “Y velar por las buenas prácticas de manufactura que garanticen un producto de calidad. Y con esto tener la seguridad, como lo ha hecho Pfizer. Ha pedido su registro sanitario condicional y sin ninguna dificultad. Ahora estamos recibiendo los primeros lotes, similar tiene que hacer el laboratorio de Sinopharm”, prolongó.

Finalmente, el legislador consideró que el Gobierno debe buscar que las vacunas lleguen pronto al país y de manera masiva. “En otros países ya está pasando la tercera ola. En el nuestro estamos pasando la segunda. Está empezando a bajar, pero no tenemos dosis. Significa que nos podría atacar una tercera ola. Tenemos que tener provisiones y buscar una solución de forma honesta y transparente en la compra de vacunas”, concluyó.

