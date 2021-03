Beingolea a Guzmán: “Entraste tratando de comprar un vientre de alquiler”

El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, formó parte del Foro Anticorrupción Día 2, organizado por la Contraloría del Perú, y durante el debate le dijo a Julio Guzmán, del Partido Morado, que entró a la política “tratando de comprar un vientre de alquiler”.

Esta afirmación se da luego de que Guzmán le recordara a Beingolea la unión de su agrupación política con el APRA, en 2016, y con Alianza para el Progreso (APP) para las elecciones del 2021.

“El señor Beingolea ha demostrado ser una persona honesta, pero, por favor, no se asocie con el APRA ni con el señor Acuña porque son fábricas de corrupción, al margen de la honestidad que usted ha demostrado ”, expresó el líder del Partido Morado.

En 2016, los dos partidos históricos (PPC y APRA) se unieron, pero apenas lograron pasar la valla electoral y solo representantes apristas obtuvieron escaños. Luego, para el 2021, el PPC forjó una coalición con Alianza para el Progreso, de César Acuna; sin embargo, esta se rompió luego de la difusión de unos audios en los que dirigentes del Partido Popular Cristiano se referían a Acuña en malos términos.

Ante lo dicho por Guzmán, Beingolea respondió: “Me estás diciendo un par de falacias, una por los menos en el tema aprista. Tú sabes perfectamente, sino pregúntale a tus congresistas, Daniel Mora te puede contar cómo precisamente por eso es que yo dejé el Congreso. Yo dije ‘chau, hasta aquí nada más’”.

“Con respecto a lo otro, lo expliqué bastante bien. Hubo conversaciones para tratar de lograr una gran unión que finalmente no se logró, para evitar que seamos tantos candidatos, ¿porque sabes qué, Julio? Le hace tanto daño al Perú la gente que entra a política y comprar un vientre de alquiler”, añadió.

Y siguió: “Felizmente tú ya aprendiste que ese no es el camino. Te felicito por los últimos años (en que formó el Partido Morado), pero tú entraste tratando de comprar un vientre de alquiler y no te funcionó. Te felicito por haberlo aprendido . Nosotros tratamos de lograr una unidad que finalmente no se logró. Asumo mis errores. Ya está. Hoy somos casi 20 candidatos y eso le hace daño al Perú”

“Hay que pensar primero en el Perú, después en las ambiciones personales”, sentenció. En la cita también estuvo presente el candidato Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano.

En la última encuesta de Datum, Beingolea se encuentra en la sección de otros, mientras que Guzmán tiene 3% y Humala solo 1%.

