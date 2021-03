Fiscal de la Nación asegura que el caso Cuellos Blancos no va a caerse

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afirmó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto no se verá perjudicado tras revelarse que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez se reunieron con el expresidente Martín Vizcarra en 2018.

“El proceso no se cae, señores”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público. “ No se va a caer por la sencilla razón de que las pruebas están ahí, los audios están ahí, las testimoniales están ahí, intactas . Las colaboraciones eficaces, las corroboraciones que se han podido hacer del caso están ahí”, manifestó Ávalos Rivera.

Señaló que a nivel de la fiscalía existen varias instancias que permiten la continuidad del proceso y que junto con el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, eligieron a Juan Cabrera Zegovia y a Magaly Quiroz Caballero como los reemplazos de Castro y Sánchez.

“Nos hemos tomado unos días para poder nombrar a sus nuevos reemplazos, para poder ver el expertiz y trayectoria que tienen”, agregó.

De igual forma, aclaró que ella no tuvo conocimiento de la reunión entre las dos fiscales con Vizcarra porque en ese entonces ella no era fiscal de la Nación y no tenía por qué conocer en dónde vivían sus dos colegas.

También negó algún tipo de intromisión en el trabajo de Castro o Sánchez y mucho menos que haya pedido la carpeta del caso porque, según indicó, “eso no se puede hacer”.

Aseveró que solo se reunió con Vizcarra por trabajo

La fiscal de la Nación también rechazó haberse reunido en privado con Martín Vizcarra, como afirmó la exasistente de Palacio de Gobierno Karem Roca. Ávalos Rivera aseguró que los únicos encuentros que tuvo con el exjefe de Estado se realizaron por temas de trabajo.

“Dicen que soy amiga del expresidente Vizcarra, pero no hay ninguna prueba objetiva, todo son dichos. Al señor Martín Vizcarra lo conocí cuando vino a mi juramentación porque la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que al presidente se le invita”, comentó Ávalos.

“ Las únicas veces que me he reunido con el señor son por temas del trabajo. Nos ha citado un montón de veces, por temas de presupuesto . (...) Nunca me he reunido con el presidente a solas. (...) Tampoco conozco a su familia”, añadió.

Recordó, asimismo, que le abrió investigación preliminar a Vizcarra cuando este ejercía el cargo de presidente por el caso Swing.

Por último, sin entrar en detalles por “la reserva del caso”, anunció que una de las dos investigaciones que dirige contra Vizcarra terminará en abril. Mostró, a su vez, su malestar por la “invitación bajo amenaza” que le hizo el Congreso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.