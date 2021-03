Ávalos: “Mis reuniones con Vizcarra siempre han sido por temas de trabajo”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, manifestó a la Comisión de Justicia del Congreso que con el exmandatario Martín Vizcarra solo han participado en juntas por “temas de trabajo”.

“Las veces que el presidente nos cita al despacho tenemos que ir. Siempre voy con personas y en Palacio siempre hay gente. Mis reuniones con el señor Vizcarra siempre han sido por temas de trabajo , porque integro el Consejo de Estado, el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Siempre son temas relacionados al trabajo”, enfatizó.

En ese sentido, aclaró que no tiene ningún tipo de relación amical con el expresidente. Sus precisiones fueron dadas luego de que un parlamentario refiriera que este hecho sería posible.

“No soy amiga (del señor Vizcarra). Para levantar una acusación tienen que tener, por lo menos, elementos objetivos. ¿Quién ha presentado un elemento objetivo de que Zoraida Ávalos es amiga? ¿Cuándo me han visto ingresar a su casa?”, señaló.

Reiteró, además, que tampoco conoce a ningún miembro del grupo familiar de Vizcarra Cornejo: “Nunca me he reunido con el presidente (Martín Vizcarra) a solas en un lugar que no sea fuera de trabajo. No conozco a su familia. A la esposa la vi solamente una vez por el tema mujer en el Ministerio de Justicia. El señor no conoce mi casa, no conozco su casa”.

Invitación al Congreso con amenaza de denuncia no es democrática

Al iniciar su presentación en la Comisión de Justicia, la titular del Ministerio Público reiteró que la citación fue una amenaza poco democrática. Ello, debido a que dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó una moción que rezaba que, si Ávalos Rivera no asistía a la sesión virtual, sería denunciada constitucionalmente.

“Me causa extrañeza que el Congreso, en un estado de derecho como el nuestro, basado en la independencia y equilibrio de poderes, plantee una invitación bajo amenaza al titular de un organismo constitucionalmente autónomo como es el Ministerio Público, porque, señores congresistas, me van a disculpar, pero una invitación con apremio de denuncia constitucional, en ninguna parte del mundo se considera democrático”, subrayó.

