La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó que el Gobierno peruano esté haciendo algún tipo de monopolio con el laboratorio chino Sinopharm para la adquisición de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, aseguró que aparte de Sinopharm, el Poder Ejecutivo tiene otros acuerdos con los laboratorios: AstraZeneca, Covax Facility y Pfizer, así como otras negociaciones para adquirir la vacuna de Sputnik V y Johnson & Johnson.

“ Nosotros no discriminamos ningún producto que ofrezca seguridad para nuestra población . Lo que quiero es garantizar vacunas para todos los peruanos, vacunas que garanticen la salud”, declaró la funcionaria durante una entrevista en Cuarto poder.

Seguidamente, dijo desconocer si antes de gestionar la compra con Sinopharm, el Gobierno consultó con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH); pues afirmó que dicha consulta solo la hace la casa de estudios con el Instituto Nacional de Salud (INS).

De igual manera, contó que la documentación que fue remitida por Sinopharm es la misma evaluada por Digemid con el objetivo de emitir la autorización para que las vacunas lleguen a nuestro país.

No obstante, precisó que “la adquisición de las vacunas no está vinculada directamente a los ensayos clínicos. No es una condición que se termine los ensayos clínicos para adquirir o no la vacuna. Se hacen ensayos clínicos en otras partes del mundo también”.

En otro momento, aclaró que las vacunas gestionadas hasta el momento por el Estado peruano “han sido vacunas que están demostrando su eficacia con el respaldo de estudios internacionales”.

“El Gobierno liderado por el presidente Francisco Sagasti ofrece garantías y seguridad para la población. Hemos adquirido la vacuna de Sinopharm el 6 de enero de este año basado no solamente en la certificación del instituto chino, sino de informes de estudios clínicos que se han realizado en otros países y estudios que señalan la eficacia de esta vacuna en un 79,34%. Es una vacuna segura ”, acotó.

