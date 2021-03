Mostraron su verdadero rostro. Fuerza Popular insiste con el sabotaje a la vacunación contra el COVID-19. Ayer el congresista fujimorista Erwin Tito Ortega solicitó la suspensión de la inmunización, que está en marcha, hasta que concluyan los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm. Pidió esto luego de que, el viernes último, el biólogo Ernesto Bustamante, candidato al Congreso y asesor en salud del partido de Keiko Fujimori, se prestara a un análisis tergiversado en torno a la eficacia de dichas dosis.

Tito Ortega sugirió eso. No obstante, durante su presentación en el Congreso, la jefa del estudio clínico desarrollado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Coralith García, aclaró que esas informaciones que señalaban la baja eficacia de la vacuna no eran exactas .

Tras aclarar que el estudio sigue en proceso, la investigadora señaló que estos resultados vertidos por la empresa televisiva Willax corresponden a voluntarios vacunados que dieron positivo en una prueba molecular, pero que pueden haber presentado síntomas o no. Esto es importante aclarar, dijo, porque para hallar la eficacia de la vacuna se necesita analizar solo los resultados de los pacientes con síntomas.

Según García, la elaboración de este informe se justificó en que se buscaba decirles a los participantes del estudio clínico si es que recibieron la cepa de Beijing, Wuhan o placebo (a estos últimos se les busca inmunizar).

Así, precisó que, pese a que el informe es preliminar, se determinó que los resultados de la vacuna que usa la cepa de Beijing fueron mejores que los obtenidos con la de Wuhan. “Las personas que recibieron la vacuna de Beijing tienen menor riesgo de ser hospitalizados, de necesitar oxígeno y de morir que aquellas personas con placebo”.

Enfatizó que, precisamente, la vacuna de Beijing se viene empleando en la inmunización iniciada con el personal de salud.

Sin embargo, admitió que, en el caso de la cepa de Wuhan, los resultados mostraron cifras menores, pues en cuanto a la posibilidad de prevenir casos graves y muerte solo alcanzó un 18,5% y un 50,2%, respectivamente.

García dijo que los resultados finales se conocerán en ocho semanas y agregó que la vacuna no previene el contagio, sino que reduce la posibilidad de quedar grave .

Hablan los científicos

Sobre el pedido del congresista Tito Ortega de suspender la vacunación, el médico virólogo Juan More explicó que es “absurdo” esperar que termine el ensayo clínico para usar la dosis porque ninguna ha terminado con los estudios que, en algunos casos, toman años como Pfizer. En ningún país ha pasado eso.

“Hay vacunas que se han aprobado en su gran mayoría con un dato de eficacia, pero eso no significa que han terminado los ensayos clínicos. Pfizer tiene una eficacia del 95%, pero aún no ha terminado sus ensayos, lo mismo pasa con Moderna, con AstraZeneca, Sputnik V”, refirió.

En caso de que el ensayo clínico llegue a la conclusión de que la eficacia es de un 60%, que es un parámetro mínimo, dijo que se debería continuar con la vacuna.

En tanto, el investigador Percy Mayta señaló que para detener la vacunación tendría que haber una evidencia en el estudio preliminar de que la dosis no es segura, “lo cual no es cierto”. “Los estudios de fase 1 y 2 de Sinopharm establecen que es segura, y en los ensayos no tenemos efectos adversos”, dijo Mayta al remarcar que la Digemid debería publicar la documentación presentada por el laboratorio, incluyendo los estudios de eficacia de Emiratos Árabes.

Por otro lado, el presidente de la comisión especial COVID-19, Leonardo Inga, señaló que hoy presentará una moción de orden del día para exhortar al Ejecutivo a que se contrate los servicios de una entidad auditora internacional . Sobre este tema, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas, respondió que se estaba pidiendo a la OPS para que colabore en esta auditoría a los ensayos clínicos de Sinopharm.

Al cierre, Ernesto Bustamante dijo que no se debía suspender la vacunación. Lo hizo luego de su análisis, que generó confusión en la población.

Inicia inmunización de adultos mayores, pero urgen detalles

Hoy arranca la vacunación de los adultos mayores; sin embargo, urge una campaña de información.

La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, detalló que 50 unidades móviles del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) recorrerán casa por casa para aplicar la vacuna de Pfizer a sus asegurados mayores de 85 años y que no pueden movilizarse. Se calcula que sean 3 mil personas, entre hoy y mañana.

Otro grupo de 8.700 asegurados comenzaría a ser inmunizado a partir del martes en 6 puntos de atención de los distritos con mayor mortalidad.

La premier Violeta Bermúdez dijo que mañana se inmunizará a los ancianos de albergues o centros de protección afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Desde hoy también se vacunará a 17.550 agentes de la PNP y 17.550 de las Fuerzas Armadas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.