Forsyth: La vacunación debe continuar, si no, no habrá reactivación económica

George Forsyth, exalcalde de La Victoria, señaló que es imprescindible que en el país se siga inmunizando a la población con la vacuna contra la COVID-19, porque ello ayudará a mejorar la situación de la economía.

“Debe continuar el proceso de vacunación. El Estado debe hacer un informe y deben venir especialistas internacionales para hacer los estudios y que reafirmen a la población la eficacia de esta vacuna. Debemos continuar con la vacuna, porque si no, no va a haber reactivación económica ”, declaró a la prensa.

En ese sentido, el candidato presidencial de Victoria Nacional criticó la difusión de un informe preliminar que cuestionaba la efectividad de las dosis del laboratorio chino Sinopharm que fueron adquiridas por el Gobierno.

“Hemos visto cómo de una forma irresponsable han sacado documentos de una investigación que no está conclusa. Todos tenemos responsabilidad hacia el Perú y se tiene que manejar esa responsabilidad de forma muy consciente y no divulgar cosas que aún no están concluidas. Han generado grandes dudas”, indicó.

Además, al ser consultado si respaldaría un posible intento de destitución del presidente de la República, Francisco Sagasti, que fue solicitado por el también candidato presidencial Rafael López Aliaga, Forsyth aseguró tener una postura en contra de este escenario.

“ No estamos de acuerdo con que el Congreso pueda retirar de la presidencia a Francisco Sagasti. Debemos generar estabilidad. Pero esto ya nos habla de lo que sería un futuro gobierno del señor que mencionan”, subrayó.

Forsyth sobre el Día de la Mujer: “Aún hay mucho por hacer”

Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, George Forsyth expresó que, de llegar al Gobierno, trabajaría por implementar nuevas leyes y recrudecer las penas hacia los agresores.

“Debemos ser mucho más drásticos con los castigos, las penas deben ser mucho más severas. Se debe trabajar 24/7 para las mujeres, y hay un gran trabajo que hacer desde la educación. Queremos estructurarla a través de los valores, el deporte, pero el respeto hacia las mujeres y a la diversidad es fundamental”, puntualizó.

