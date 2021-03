Ávalos sobre citación del Congreso: “Es una invitación con amenaza”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró como una “amenaza” la insistencia del Congreso para que acuda a la Comisión de Justicia y explique las acciones tomadas contra las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, exintegrantes del caso Cuellos Blancos.

“Es obvio que es una amenaza, ya dejó de ser una invitación. Es una invitación con amenaza y eso en realidad no se sostiene, porque a mí no me están invitando como Zoraida Ávalos, me están invitando como fiscal de la Nación. Yo represento a mi institución, que es constitucionalmente autónoma. Eso que están haciendo es un quebrantamiento a la Constitución ”, declaró a Cuarto Poder.

Las fiscales mencionadas se reunieron con Martín Vizcarra, en 2018, cuando este último era presidente de la República. El motivo, según dijeron, era pedirle protección en el desarrollo de las investigaciones.

Ávalos reiteró que existen fuerzas políticas que están buscando retirarla del Ministerio Público por las denuncias constitucionales que ha presentado contra diferentes personas, entre las que destacan congresistas. Por ello, ante los cuestionamientos en su contra, solicitó que se realicen las indagaciones correspondientes.

“No se puede levantar un cargo a una persona si no tengo un elemento objetivo. ¿No le parece que cuando salen estas sospechas lo que están es echando barro sobre mi reputación? Yo pido que se me investigue”, sostuvo.

Insistió, además, en que no ha realizado ninguna acción que exceda o vulnere sus funciones como titular del Ministerio Público.

“No he hecho nada de lo que yo tenga que arrepentirme, de repente me dicen que me he equivocado y seguro, porque perfecto solo es Dios. Los seres humanos somos imperfectos, pero nada de lo que yo haya hecho ha pasado de la barrera de la ilicitud, de lo penal . Soy una mujer honesta, a mí nadie me va a encontrar un acto de corrupción”, apuntó.

Congreso aprobó moción de “extrañeza y malestar” contra Ávalos

El último 4 de marzo, el pleno del Parlamento aprobó, con 81 votos a favor, la moción para expresar “extrañeza y malestar” a la fiscal de la Nación, por la gestión que viene realizando al frente del Ministerio Público. Si bien se trata nada más de un mensaje político, este da a entender que el Congreso va contra Ávalos Rivera.

Zoraida Ávalos tendrá que presentarse el martes 9 de marzo ante la Comisión de Justicia.

