Sagasti: Derecho a recibir vacuna no debe depender de recursos de personas

El presidente de la República, Francisco Sagasti, refirió que sus declaraciones respecto a la equidad en el acceso a la vacuna contra la COVID-19 fue proferida “en un momento de cansancio”, pero que realmente el objetivo del Gobierno es que todas las peruanas y peruanos reciban las dosis.

“Lo que quise decir es que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la vacuna porque hay algunos que creen que porque tienen alguna posición o acceso o recursos tienen más derecho que otros. Todo el mundo me dice que soy un mal comunicador. [...] Lo que quise decir es que el derecho a recibir la vacuna no debe depender de los recursos a los que tenga acceso uno, sino ser totalmente equitativo y sin discriminación”, declaró a Perú 21.

El pasado 28 de febrero, el mandatario manifestó que si bien las empresas privadas tienen buenas intenciones respecto a la inmunización, señaló que esto podría ocasionar inconvenientes. “Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no”, dijo a Cuarto Poder.

En cuanto a la posible participación de los privados para la adquisición de la vacuna, precisó que eso podrá ocurrir una vez que exista mayor disponibilidad de las dosis.

“En un momento en el que hay una escasez mundial de vacunas, en el que los laboratorios están negociando solo con los Estados, en el que vemos que empieza a haber un mercado negro y de falsificación de vacunas, para garantizar la integridad del proceso lo que se ha acordado, prácticamente a nivel mundial, es que solo los Estados negocian con los proveedores. Cuando ya la vacuna se vuelva como la vacuna contra la influenza, en que puedan entrar todos, se abrirá , por supuesto”, comentó a Perú 21.

“Predecir exactamente cuándo llegan las vacunas es un poco difícil”

Al ser consultado por el arribo de los 48 millones de dosis que dispondrá el Perú, según expresó anteriormente, Francisco Sagasti enfatizó que no se conoce la fecha exacta porque la distribución depende de los laboratorios.

“Esos 48 millones están programados para llegar durante el año 2021, es lo que podemos decir. Predecir exactamente cuándo llegan es un poco difícil porque los contratos nos dicen en el tercer trimestre, segundo semestre, es lo que están dispuestos a comprometerse”, sostuvo ante el citado diario.

El jefe de Estado detalló cómo será la entrega de las dosis de Pfizer para las siguientes semanas y que esperan que la cantidad incremente para tener cerca de 10 millones hacia el mes de julio.

“En el caso de Pfizer, lo que hemos hecho, después de firmar el contrato por 20 millones de dosis, es definir el cronograma de entrega. Empieza muy chiquito con 50.000 dosis por semana durante el mes de marzo, sube a 200.000 por semana en abril y así va aumentando poco a poco. Lo que aspiramos es que nos lleguen alrededor de 10 millones de dosis, 9.9 millones; sería lo ideal en el primer semestre o estirando un mes más hasta julio”, subrayó.

En ese sentido, Sagasti deslizó que si se cuenta con esa cantidad de suministros, es probable que hasta el término de su mandato se haya vacunado a cinco millones de peruanos.

