Heidy Paredes: El Estado interviene tarde en los conflictos

¿Qué lleva a una joven a incursionar en política?

Es vocación. Trabajé como voluntaria, eso me hizo ver las necesidades de la población. Me motiva trabajar en la erradicación de la pobreza. La crisis nos hace ver un país resquebrajado y la clase política no ha sabido representarnos, tengo ganas de transformar eso.

¿Por qué con Avanza País?

Acepté la invitación porque Hernando de Soto forma parte del partido. Lo admiro como economista y ha promovido la formalización de la propiedad informal.

¿Qué impresión tiene sobre el Congreso actual?

Decepcionante. Cuando se debería trabajar por salir de la crisis política, sanitaria y económica, está polarizado, tampoco existe una lucha contra la corrupción.

¿Cuáles son sus propuestas legislativas?

Proponer la Ley de inclusión digital, la pandemia nos mostró una gran brecha en la educación sobre todo en las zonas rurales. Quiero que esta ley permita una alfabetización tecnológica en las zonas rurales, como una herramienta para que puedan acceder a diferentes mercados. La tecnología tiene que llegar a todos.

Hizo referencia al tema de conflictos sociales, ¿qué propuesta llevaría al parlamento?

Proponemos el cierre de brechas. En el país hay dos tipos de leyes, una dirigida a las empresas que les permiten invertir en la bolsa, y otras que no son las mismas para los comuneros, ellos no pueden hacer nada con sus terrenos. Desde Avanza País proponemos hacer una sola norma que incluya a las comunidades a invertir con sus tierras…

Los conflictos son parte del desarrollo de una sociedad, siempre existirán. Hay que hacer prevención. El Estado interviene cuando el conflicto ya estalló, debemos anticiparnos, que la población se sienta escuchada, así evitamos protestas, cierre de carreteras e incluso muertes.

¿Ha estado alguna vez en un conflicto social?

Sí, en el 2015, Challhuahuacho en Cotabambas, vi enfrentamientos entre comuneros y policías, murieron dos personas, es por eso que decidí especializarme en estos temas. Si tan solo supiéramos resolver los problemas, muchos proyectos se destrabarían y ayudaría a obtener un colchón financiero para el país.